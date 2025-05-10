巴基斯坦發動網路攻擊　稱成功癱瘓印度70%電網　印方：假消息

撰文：劉耀洋
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印巴衝突持續升溫，巴基斯坦5月10日對印度發起軍事行動。新華社引述巴基斯坦軍方稱，他們在行動中對印度進行網路攻擊，成功令印度70%的電網癱瘓。印度新聞資訊局（Press Information Bureau）同日澄清指，相關說法是假消息。

巴基斯坦軍方稍早時候表示，這次軍事行動針對印度境內多個目標，打擊範圍覆蓋印度全國多個區域，其中就包括網路攻擊。

印媒《印度時報》（Times of India），印度新聞資訊局同日稍後在社交媒體上發文駁斥印度70%電網癱瘓的說法。

資訊局強調，有關說法純屬虛假，並呼籲民眾請保持警惕，不要被有機會引發恐慌的錯誤訊息所矇騙。

報道稱，自印度和巴基斯坦之間的緊張局勢從上月起升溫後，網上愈來愈多帳戶傳播具誤導成份的內容，以引起恐慌並歪曲事實。

2025年5月9日，印度查謨（Jammu）發生多宗爆炸後，印度防空系統在停電期間攔截一個空中物體。（Reuters）

目前雙方的軍事行動仍然持續中，印度軍方消息指，目前正向巴基斯坦進行空中任務。巴基斯坦外長強調，近期軍事回應屬自衛措施。

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