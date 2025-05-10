巴基斯坦總理召開核武庫監督機構會議　多方擔憂衝突或致用核武器

巴基斯坦5月10日凌晨對印度發動軍事行動後，巴基斯坦總理召開國家指揮局（National Command Authority）會議，該機構負責監督巴基斯坦核武庫的決策，是由民事和軍事官員組成的最高機構。



路透社報道，分析人士稱，國家指揮局的會議標誌着衝突局勢的升級。美國華府智庫史汀生中心（Stimson Center）高級研究員Asfandyar Mir表示：「這是一個軟核信號，切實反映我們現在所處的衝突階梯等級。」

印巴衝突：圖為2025年5月10日，印度查謨和喀什米爾城鎮Rehari遭巴基斯坦空襲後，有汽車及民房受損。（Reuters）

印巴兩個擁有核武的鄰國近日矛盾加劇，包括美國在內的各國外交部門要求緩和局勢的呼聲也愈強。分析家和外交官們擔心，這兩個宿敵之間的衝突或會導致雙方升級為使用核武器。而該地區則是世界上衝突頻發、且人口極其稠密的地區之一。

巴基斯坦計劃部長伊克巴爾（Ahsan Iqbal ）表示，局勢升級是對國際社會的考驗。他說：「我們不願看到這個（核）門檻被突破。」