印巴衝突會升級成核戰爭？一文看清兩國使用核武器原則｜新聞背後

印巴衝突局勢持續升級，兩國互相空襲對方領土、一度發生空戰。外界擔心情況繼續發展，將全面爆發戰爭，甚至動用各自的核武器儲備。外媒引述專家分析稱，雙方採用核打擊的可能性很小，但不是完全沒有。以下是兩國使用核武器的幾種情況。



印度和巴基斯坦分別於1974年和1998年首次進行核試驗 ，並正式稱為擁核國家。自此兩國競相建造比對方更龐大的武器和核儲備。據估計，印度目前擁有超過180枚核彈頭，巴基斯坦則擁有超過170枚。

印巴衝突：2025年5月10日，在巴基斯坦對印度發動軍事行動之後，一名男子在印度查謨Rehari地區一棟受損房屋的屋頂中行走。（Reuters）

半島電視台引述斯德哥爾摩國際和平研究所所長史密斯（Dan Smith）表示：「無論哪一方向對方發動核打擊都很愚蠢......使用核武器的可能性很小，但不是絕無可能。」

印度何時使用核武器？

根據印度2003年發布的《核宗旨》，印度使用核武器要遵守以下四個原則：

不先使用核武器：只有在遭到核武器攻擊時，才會使用核武器報復。印度的軍事理論認為，如果印度領土上發生核攻擊，或在外國領土上使用核武攻擊印軍，才可以報復。印度也承諾不對無核武國家使用核武。

可信賴的最低限度威懾：印度的核態勢以威懾為核心，其核武庫主要是為了防止其他國家對印度發動核攻擊。印度堅稱其核武庫可以防止此類攻擊，這也是新德里沒有簽署《核武禁擴條約》（NPT）的原因之一，因為它堅持要求所有國家都應在它採取同樣行動之前統一解除武裝。

圖為法國1971年在法屬波利尼西亞穆魯羅阿環礁（Mururoa）引爆原子彈的瞬間。（Getty Images）

大規模報復：印度對侵略者先發制人，核打擊將以造成破壞和損失為目標，摧毀敵人的軍事能力。

生物或化學武器例外：作為第一條原則的例外，印度將對任何以生物或化學武器瞄準該國或其海外軍事力量的國家使用核武。

巴基斯坦何時使用核武器？

巴基斯坦從發布關於使用核武器的正式聲明，但在2001年，被視為巴基斯坦核政策關鍵戰略家、核指揮機構顧問的退役中將基德瓦伊（Khalid Ahmed Kidwai）列出了四條可能導致核武器部署的紅線。

2025年4月27日，印度阿姆利則，圖為邊境軍警在過境點檢查離開印度的巴基斯坦人的護照。（Reuters）

空間底線：巴基斯坦喪失任何大片領土都可能引發核報復。這也構成了其與印度衝突的根源。

軍事底線：摧毀或瞄準大量巴方空軍或陸軍可能成為觸發因素。

經濟底線：侵略者的行動可能會對巴基斯坦經濟產生扼殺作用​​。

政治底線：導致政治不穩定或大規模內部不和諧的行為。

然而，巴基斯坦從未明確說明其武裝部隊需要失去多大的領土才會觸發這些觸發措施。