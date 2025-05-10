當地時間10日上午，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦開始舉行。路透社報道，有在場者透露，中國代表團與美方代表團成員已離開日內瓦貿易談判會場。路透社其後又報道，雙方代表團已回到會場。玉淵潭天表示，雙方進行午餐後，中美經貿高層會談繼續。



根據新華社，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，當天與美方牽頭人、美國財長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。

中美雙邊會談5月10日在瑞士登場，《日經亞洲》引述專家指出，選址在瑞士是出於中立環境和避免外界過度解讀兩個原因，能讓兩國都有面子。

報道指，華盛頓和北京都選擇將瑞士會談描繪成其他會議的附屬活動。美國財政部表示，貝森特將會見瑞士聯邦總統卡琳‧凱勒-蘇特（Karin Keller-Sutter），並跟進他們最近在華盛頓的討論。另一方面，瑞士只是何立峰出訪歐洲多國的其中一站，是中國國家主席習近平近期與歐洲通話的延續。