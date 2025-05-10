烏外長：5月12日起　烏克蘭海陸空全面無條件停火至少30天

烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）5月10日宣布，烏克蘭及其所有盟友已準備好從下周一（5月12日）開始在陸地、空中和海上實現至少30天的全面無條件停火。烏克蘭稱，若俄羅斯同意並確保有效進行停火監督，持久停火和建立信任措施可以為和平談判鋪平道路。



路透社報道，瑟比加在X平台發布的聲明中表示，烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy ）和來訪的英國、法國、德國和波蘭領導人，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通了電話，討論他們為俄烏戰爭做出的和平努力。瑟比加稱這次電話交談「富有成效」。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、法國總統馬克龍、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、德國總理默茨（Friedrich Merz）10日抵達烏克蘭首都基輔，準備出席有關俄烏戰事的「志願者聯盟」會議。