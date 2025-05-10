英法德波領導人抵基輔撐烏克蘭　美國警告：俄羅斯或發動嚴重攻擊

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）周五（5月9日）在紅場舉行衛國戰爭勝利80周年紀念日閱兵儀式，並接待多國領導人。周六，英國、法國、德國和波蘭領導人抵達基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行會晤，準備出席有關俄烏戰事的「志願者聯盟」會議。美國駐基輔大使館警告，俄羅斯「可能發動嚴重攻擊」。



英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、法國總統馬克龍、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、德國總理默茨（Friedrich Merz）抵達烏克蘭首都基輔，準備出席有關俄烏戰事的「志願者聯盟」會議。

2025年5月10日，英國首相施紀賢與法國總統馬克龍和德國總理默茨抵達基輔，一起在烏克蘭基輔就「志願者聯盟」進行進一步會談。（Reuters）

4名領導人在一份聯合聲明中表示：「我們同美國一道，呼籲俄羅斯同意30天全面無條件停火，以創造討論正義且持久的和平的空間。」

馬克龍抵達基輔後在X（舊稱Twitter）上發文，向俄羅斯發出三條信息：「第一，公正持久的和平始於全面、無條件的停火......第二，即將達成的和平協議必須保障烏克蘭的安全......第三，自由、強大、繁榮、歐洲化的烏克蘭是我們的目標。」

而在俄羅斯勝利日停火3天期間，美國駐基輔大使館周六卻發出警告，稱俄羅斯可能在接下來幾天發動「可能嚴重」的攻擊，敦促美國公民在空襲警報響起時立即準備避難。