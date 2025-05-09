與普京茶敘談烏克蘭問題　習近平：期待和平協議公平持久有約束力

正在俄羅斯進行國事訪問的中國國家主席習近平，5月8日與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）在克里姆林宮總統辦公室進行茶敘，兩國元首就烏克蘭危機等問題交換意見。



2025年5月8日下午，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮總統辦公室進行茶敘。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

習近平指出，對烏克蘭危機，中方倡導並堅持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，認為應重視各國合理安全關切，消除產生危機的根源。中方歡迎一切有利於和平的努力，期待通過對話達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議。

普京高度讚賞中方在政治解決烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，表示俄方願不設前提條件開啟和談，希望達成公正、持久的和平協議。

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習近平：中俄堅持戰略協作 任何力量也阻擋不了兩國發展振興

習近平在茶敘時指出，世界進入新的動蕩變革期。只要中俄保持戰略定力，堅持戰略協作，就任何力量也阻擋不了兩國實現各自發展振興，阻擋不了中俄世代友好的民心所向，阻擋不了世界多極化和經濟全球化的時代潮流。他願同普京保持緊密聯繫，為中俄關係定向領航，為推動全球治理作出積極貢獻。

普京表示，俄中始終同舟共濟、相互支持，兩國友誼牢不可破。他願和習近平保持密切戰略溝通，為兩國關係發展提供戰略指引，共同應對國際覆雜形勢挑戰，深化全面戰略協作，維護兩國共同利益，推動世界向公正、民主、多極化方向發展。