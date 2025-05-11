中美經貿首日談判結束　特朗普：雙方「全面重啟」

中美高層官員5月10日在瑞士日內瓦展開新一輪貿易談判，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱雙方在今次會談取得重大進展，形容中美「全面重啟」。



特朗普10日在自家社交平台Truth Social發文，指美中官員在瑞士的會面良好，雙方討論很多議題，亦達成不少共識。

他形容會談氣氛友善及具建設意義，中美透過協商「完全重啟」，並稱希望中國可以對美國企業開放，對中美而言都是好事。

特朗普強調，會談取得重大進展，但沒有透露細節。

路透社較早時報道，中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在日內瓦會面，是世界兩大經濟體自4月對彼此商品徵收高額關稅以來，雙方首次進行面對面會談。雙方首日經過8小時會議後，在當地時間晚上結束，並於11日繼續進行磋商。

當地時間晚上8時左右，在瑞士駐聯合國大使官邸舉行的會談結束時，中美雙方均未就談判的實質內容發表任何聲明，也未表示在降低高額關稅方面取得任何進展。

據路透社同日較早時報道，這次中美會談的確切地點並未對外公開，惟數名目擊者看見兩國代表團在當地午餐時間左右，一度離開位於日內瓦郊區科洛尼（Cologny）的瑞士駐聯合國大使官邸。