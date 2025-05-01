曾獲特朗普讚賞　美國百年工廠今已外移生產線變made in China

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第一任期曾引以為傲的賓夕法尼亞州單輪手推車工廠，如今已將生產線全數遷移至中國。這家擁有近150年歷史的工廠，曾見證了美國工業發展史，如今卻成為美國製造業外移的最新案例。



根據《中時電子報》引述美國財經媒體報道，位於賓夕法尼亞州哈里斯堡的Ames True Temper工廠，其歷史可追溯至1774年，還曾為華盛頓軍隊及拉什莫爾山雕刻工程提供工具，生產的單輪推車更參與了胡佛水壩的建設工程。川普在第一任期時，為慶祝就職百日，還特地選在這家具有特殊歷史意義的工廠發表演說。

Ames True Temper品牌的手推車產品（企業網站）

當時特朗普向記者表示：「我們堅信『美國製造』，其回歸氣勢強勁、品質優良、速度之快，甚至超出了我的預期。」

諷刺的是，8年後的今天，這家曾佔據美國85%單輪手推車市場的工廠已被私募股權公司Griffon集團關閉，並將生產線遷移至中國大陸。

工廠關閉導致賓夕法尼亞州兩家廠區超過250名員工失業。Griffon集團表示，將生產線遷移至海外是「全球採購」策略的一部分。目前，市面上販售的True Temper單輪手推車均標示「中國製造」（Made in China）。

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特朗普日前於密西根州舉行第二任期「就職百日」造勢演說時才表示已吸引超過5兆美元的投資，目標是振興美國製造業。然而，《彭博社》報道指出，儘管政府不斷宣示要重振「美國製造」，但實際就業成長幅度有限，且遠落後於整體勞動人口增長速度。

專家分析指出，企業外移、自動化取代人力、審批程序繁瑣以及基礎設施不足等問題，仍然難以有效解決。雖然各界普遍支持美國應具備從半導體到鋼鐵等關鍵產品的生產能力，但如何實現這個目標，目前仍缺乏明確共識。

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