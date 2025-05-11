母親節｜關稅戰陰霾籠罩　美國鮮花店主：價漲至多一倍　客少三成

（Mother's day／Happy mother's day）今日（5月11日）是母親節，人們通常買來鮮花或賀卡等禮物送給自己母親表示感謝和愛意。但這充滿鮮花與愛的節日在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大肆揮舞「關稅大棒」的現時恐面凋零。有美國鮮花商店的店主就向美媒抱怨生意難做，在售鮮花因成本上漲不得不提價至多一倍，今年客人與以往相比還少了三成。



報道引述美國人口普查局 （United States Census Bureau）與農業部數據指，美國市售鮮花有八成進口自哥倫比亞、加拿大、厄瓜多爾等，其中哥倫比亞在去年美國進口價值22.6億美元的鮮花中佔六成，其次是厄瓜多爾。而這些國家目前正面臨特朗普關稅，令鮮花進入美國的成本上漲，而花店則舉措提價應對。

受此影響，位於愛荷華州的鮮花店主Allison Krivachek將店內節日花束由去年的100美元提至125美元，還強調今年收入下降嚴重，客人較去年同期下降約三成。

2025年5月10日，加拿大多倫多，有人將剛摘下的新鮮鬱金香花放入紙袋。（Getty）

她還指今年鮮花行情較以往「截然不同」，例如店內洋桔梗（Lisianthus，又名「無刺玫瑰」）的進貨價格是去年的兩倍，玫瑰花價格上漲至多五成，並抱怨漲價幅度與關稅稅率不符，「真是奇怪，但我不知道漲價是否因供求關係改變有關」，她也舉措應對貨源價格上漲，例如從當地花農採購鮮花，但因當地鮮花品種較少，部份花仍依賴進口。