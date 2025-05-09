教宗選舉｜秘密會議環境大揭秘！樞機主教抬頭就是米高安哲羅真跡

【教宗/梵蒂岡/米高安哲羅/米開朗基羅】昨日（5月8日）羅馬時間傍晚6時，一縷白煙終於從西斯汀教堂（Sistine Chapel）煙囪中裊裊升起，全球十幾億天主教徒懸着的心也隨之落定。這象徵著，經過為期兩日的秘密會議（Conclave），133位樞機主教在多輪閉門投票後，成功選出了第267任新教宗。



2025年5月8日，新當選的教宗良十四世（Pope Leo XIV）、美國樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）在梵蒂岡聖彼得大教堂的陽台上向民眾揮手。（Reuters）

最終，69歲美國樞機普瑞弗斯特（Robert Prevost）脫穎而出，成為歷史上首位美國出生教宗，取名良十四世（Pope Leo XIV）。

2025年5月7日，梵蒂岡展開新教宗選舉，樞機主教團於西斯汀教堂內。（Sistine Chapel）。（Getty）

本次秘密會議歷時兩天，是自1900年以來第五次僅用兩天就選出新教宗。在會議期間，西斯汀教堂從人山人海旅遊勝地，瞬間變身為戒備森嚴「圍城」，禁止一切外來窺探。樞機主教們進入教堂前，還需在他們暫住的聖瑪爾大之家（Domus Sanctae Marthae）交出手機，直到選舉結束才能取回。被「鎖」在密室中的他們，除了投票、祈禱、討論，還能看到什麼？

2025年5月7日，梵蒂岡展開新教宗選舉，樞機主教團於西斯汀教堂內。（Sistine Chapel）。（Getty）

秘密會議在西斯汀教堂舉行，這本是梵蒂岡宮殿一部分，由教宗西斯篤四世（Sixtus IV）於15世紀末下令建造，後來成為教廷禮儀與教宗加冕核心場所。而這個教堂最有名的，莫過於由米高安哲羅（Michelangelo，米開朗基羅）所繪製之天花板與祭壇牆壁畫，也就是大家熟悉的宗教名作——《創世紀》與《最後的審判》。

向上看，就是米高安哲羅《創世紀》

133位樞機主教一踏進西斯汀教堂便能看見米高安哲羅《創世紀》（Genesis）系列壁畫。（Getty）

一踏進教堂，最震撼便是那塊天花板。133位身穿紅袍的樞機主教，抬頭已能看見米高安哲羅在1508至1512年間，耗費四年心血，在數十米高穹頂上揮灑出的《創世紀》（Genesis）系列壁畫。

米高安哲羅，〈創造亞當〉（The Creation of Adam）

天花板中央九幅巨型壁畫，橫跨創世、伊甸園、洪水等經典聖經情節，生動描繪舊約核心故事，氣勢恢宏。其中最為世人熟知的，無疑是《創造亞當》（The Creation of Adam）：上帝與亞當指尖即將觸碰，象徵生命的火花瞬間誕生。想必每位樞機主教目睹此景，都會感受到一份沉甸甸使命感。

除了《創造亞當》，還有《大洪水》、《原罪與被逐出伊甸園》等場景，貫穿創造、墮落、懲罰與救贖等主題。這些壁畫或許會讓選舉中樞機主教反思教會的悠久歷史、所面臨挑戰，以及未來方向。

望向祭壇，直面《最後的審判》

米高安哲羅（Michelangelo）《最後的審判》（Getty Images）

而當樞機主教們面向祭壇時，眼前就是米高安哲羅另一幅震撼巨作——《最後的審判》（The Last Judgment）。 這幅壁畫誕生於1536至1541年，與《創世紀》相隔超過二十年，畫風轉為嚴峻，充滿末日審判的威嚴和張力。

米高安哲羅（Michelangelo）《最後的審判》(Wikicommons)

米高安哲羅（Michelangelo）《最後的審判》（Il Giudizio Universale，局部）

畫面中央，基督高舉右手，準備審判眾生，左手則指向自己的傷痕，提醒世人祂為救贖付出之代價。聖母瑪利亞侍立一側，神情憐憫。四周環繞著眾多聖徒與殉道者，有些甚至手持自己殉道時刑具。

《最後的審判》局部，聖巴多羅買 (St. Bartholomew) 手中提着自己殉道時被剝下的皮膚。（Wikicommons）

例如聖巴多羅買 (St. Bartholomew) 手中提着自己殉道時被剝下的皮膚，而那張人皮上面容，據說正是米高安哲羅本人自畫像。

《最後的審判》局部，天使吹響審判號角。（Wikicommons）

畫作下方，天使吹響審判號角，死者復活，善者升天，惡者則被魔鬼拖入地獄，場面壯觀，發人深省。

這幅畫對每一位選舉者來說，是一份最直接提醒：選出新教宗，不只是宗教或政治任務，更是面對上帝審判、對歷史與信仰負責的抉擇。

《最後的審判》曾因過於裸露引起過爭議（Getty）

有趣的是，這幅畫當年也引起過不小爭議。因為米高安哲羅畫得太過寫實，甚至讓聖人們「全裸上陣」，引發教廷不滿，最後還要加上「遮羞布」修飾。即便如此，畫作張力至今無人能敵，讓每一位參與者都意識到手中選票的份量。

除了米高安哲羅兩組焦點壁畫，西斯汀教堂兩側牆壁還裝飾着多幅十五世紀文藝復興大師名作(Getty)

除了米高安哲羅兩組焦點壁畫，西斯汀教堂兩側牆壁還裝飾着多幅十五世紀文藝復興大師名作，如波提切利（Sandro Botticelli）《基督的試探》(The Temptation of Christ)、佩魯吉諾（Pietro Perugino）《基督將鑰匙交給聖伯多祿》(The Delivery of the Keys)、基爾蘭戴奧（Domenico Ghirlandaio）《召喚首批宗徒》(Vocation of the Apostles)等等，共同營造出一個神聖且富有歷史感空間。

梵蒂岡博物館推出VR遊覽，讓世界各地人士可參觀到博物館的珍藏及7個虛擬展館。 （網頁截圖）

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