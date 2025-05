教宗選舉｜秘密會議環境大揭秘！樞機主教抬頭就是米高安哲羅真跡

【教宗/梵蒂岡/米高安哲羅/米開朗基羅】昨日(5月8日)羅馬時間傍晚6時,一縷白煙終於從西斯汀教堂(Sistine Chapel)煙囪中裊裊升起,全球十幾億天主教徒懸着的心也隨之落定。這象徵著,經過為期兩日的秘密會議(Conclave),133位樞機主教在多輪閉門投票後,成功選出了第267任新教宗。



2025年5月8日,新當選的教宗良十四世(Pope Leo XIV)、美國樞機主教普瑞弗斯特(Robert Prevost)在梵蒂岡聖彼得大教堂的陽台上向民眾揮手。(Reuters)

最終,69歲美國樞機普瑞弗斯特(Robert Prevost)脫穎而出,成為歷史上首位美國出生教宗,取名良十四世(Pope Leo XIV)。

2025年5月7日,梵蒂岡展開新教宗選舉,樞機主教團於西斯汀教堂內。(Sistine Chapel)。(Getty)

本次秘密會議歷時兩天,是自1900年以來第五次僅用兩天就選出新教宗。在會議期間,西斯汀教堂從人山人海旅遊勝地,瞬間變身為戒備森嚴「圍城」,禁止一切外來窺探。樞機主教們進入教堂前,還需在他們暫住的聖瑪爾大之家(Domus Sanctae Marthae)交出手機,直到選舉結束才能取回。被「鎖」在密室中的他們,除了投票、祈禱、討論,還能看到什麼?

2025年5月7日,梵蒂岡展開新教宗選舉,樞機主教團於西斯汀教堂內。(Sistine Chapel)。(Getty)

秘密會議在西斯汀教堂舉行,這本是梵蒂岡宮殿一部分,由教宗西斯篤四世(Sixtus IV)於15世紀末下令建造,後來成為教廷禮儀與教宗加冕核心場所。而這個教堂最有名的,莫過於由米高安哲羅(Michelangelo,米開朗基羅)所繪製之天花板與祭壇牆壁畫,也就是大家熟悉的宗教名作——《創世紀》與《最後的審判》。

向上看,就是米高安哲羅《創世紀》

133位樞機主教一踏進西斯汀教堂便能看見米高安哲羅《創世紀》(Genesis)系列壁畫。(Getty)

一踏進教堂,最震撼便是那塊天花板。133位身穿紅袍的樞機主教,抬頭已能看見米高安哲羅在1508至1512年間,耗費四年心血,在數十米高穹頂上揮灑出的《創世紀》(Genesis)系列壁畫。

米高安哲羅,〈創造亞當〉(The Creation of Adam)

天花板中央九幅巨型壁畫,橫跨創世、伊甸園、洪水等經典聖經情節,生動描繪舊約核心故事,氣勢恢宏。其中最為世人熟知的,無疑是《創造亞當》(The Creation of Adam):上帝與亞當指尖即將觸碰,象徵生命的火花瞬間誕生。想必每位樞機主教目睹此景,都會感受到一份沉甸甸使命感。

除了《創造亞當》,還有《大洪水》、《原罪與被逐出伊甸園》等場景,貫穿創造、墮落、懲罰與救贖等主題。這些壁畫或許會讓選舉中樞機主教反思教會的悠久歷史、所面臨挑戰,以及未來方向。

望向祭壇,直面《最後的審判》

米高安哲羅(Michelangelo)《最後的審判》(Getty Images)

而當樞機主教們面向祭壇時,眼前就是米高安哲羅另一幅震撼巨作——《最後的審判》(The Last Judgment)。 這幅壁畫誕生於1536至1541年,與《創世紀》相隔超過二十年,畫風轉為嚴峻,充滿末日審判的威嚴和張力。

米高安哲羅(Michelangelo)《最後的審判》(Wikicommons)

米高安哲羅(Michelangelo)《最後的審判》(Il Giudizio Universale,局部)

畫面中央,基督高舉右手,準備審判眾生,左手則指向自己的傷痕,提醒世人祂為救贖付出之代價。聖母瑪利亞侍立一側,神情憐憫。四周環繞著眾多聖徒與殉道者,有些甚至手持自己殉道時刑具。

《最後的審判》局部,聖巴多羅買 (St. Bartholomew) 手中提着自己殉道時被剝下的皮膚。(Wikicommons)

例如聖巴多羅買 (St. Bartholomew) 手中提着自己殉道時被剝下的皮膚,而那張人皮上面容,據說正是米高安哲羅本人自畫像。

《最後的審判》局部,天使吹響審判號角。(Wikicommons)

畫作下方,天使吹響審判號角,死者復活,善者升天,惡者則被魔鬼拖入地獄,場面壯觀,發人深省。

這幅畫對每一位選舉者來說,是一份最直接提醒:選出新教宗,不只是宗教或政治任務,更是面對上帝審判、對歷史與信仰負責的抉擇。

《最後的審判》曾因過於裸露引起過爭議(Getty)

有趣的是,這幅畫當年也引起過不小爭議。因為米高安哲羅畫得太過寫實,甚至讓聖人們「全裸上陣」,引發教廷不滿,最後還要加上「遮羞布」修飾。即便如此,畫作張力至今無人能敵,讓每一位參與者都意識到手中選票的份量。

除了米高安哲羅兩組焦點壁畫,西斯汀教堂兩側牆壁還裝飾着多幅十五世紀文藝復興大師名作(Getty)

除了米高安哲羅兩組焦點壁畫,西斯汀教堂兩側牆壁還裝飾着多幅十五世紀文藝復興大師名作,如波提切利(Sandro Botticelli)《基督的試探》(The Temptation of Christ)、佩魯吉諾(Pietro Perugino)《基督將鑰匙交給聖伯多祿》(The Delivery of the Keys)、基爾蘭戴奧(Domenico Ghirlandaio)《召喚首批宗徒》(Vocation of the Apostles)等等,共同營造出一個神聖且富有歷史感空間。

梵蒂岡博物館推出VR遊覽,讓世界各地人士可參觀到博物館的珍藏及7個虛擬展館。 (網頁截圖)

如果你對西斯汀教堂的壁畫感興趣,暫時又無法親身到梵蒂岡朝聖,不妨登入梵蒂岡博物館官網,體驗360度虛擬導覽,細細欣賞這些人類文明瑰寶。