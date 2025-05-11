教宗良十四世｜首見樞機＋悼念方濟各　指捍衞人性面臨AI挑戰

在5月8日獲選就任的新教宗良十四世於10日首以教宗身份接見樞機，他宣布自己選擇以「良」（Leo）為自己的名號，旨在向同以此名號的教宗良十三世致敬，強調教會在捍衞人性方面，面臨人工智能（AI）挑戰。他還在當日來到羅馬的聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore）為長眠在此的前任已故教宗方濟各（Pope Francis）祈禱。



生於1810年的教宗良十三世在19世紀末擔任教宗，以歷史性的《新事》（Rerum Novarum）通諭「應對在第一次重大工業革命背景下的社會問題」。

而同樣以此為名號的良十四世則在會議上指，教會在我們這個時代向所有人提供寶貴的社會教義，「以應對另一場工業革命及人工智慧（AI）領域的發展，它們兩者對捍衛人類尊嚴、正義、勞動構成新挑戰。」

良十四世還在當日首次以教宗身份離開梵蒂岡，前往羅馬以東的一個意大利小鎮，他返程途中還造訪方濟各長眠之地，敬獻鮮花與祈禱。