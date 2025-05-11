土耳其警銷煙火燒20噸大麻　小鎮2.5萬居民受影響多人頭暈有幻覺

土耳其2024年共進行226次緝毒行動，警方收繳總價值100億土耳其里拉（約20億港元）、重量達20噸的大麻毒品。當局今年4月18日在東南部迪亞巴克爾省（Diyarbakir）一個名為Lice的小鎮，將它們用汽油浸透後，居然用火點燃銷毀，濃煙滾滾影響多達2.5萬的當地居民，有人因不慎吸入麻煙出現頭暈、幻覺等不適症狀，警方被批評行事不專業。



綜合外媒報道，當地居民的健康與生活環境深受大麻焚燒後產生的濃煙困擾，有人指在警方銷煙行動五日後，仍深受麻煙留下的特殊氣味影響，甚至「數日不能開窗」，還影響當地人出門。

這些被銷毀的大麻在被火點燃焚毀前被裝入布袋，當局還將這些布袋排列成象徵小鎮名字的四個英文字母——LICE。

在當地致力對抗成癮性藥物的一個協會主席Yahya Oger表示，大麻燃燒中產生的煙霧就好似二手煙會影響室內不吸煙的人士一樣，大麻具有麻醉物質，而麻煙會令人們產生嚴重不適，例如頭暈、幻覺、中毒等。

他還批評當局行為「不可接受，缺乏專業精神」，指處理毒品應在裝有過濾器煙囪的工廠中進行，而不是在人們生活居住的地區附近。

2025年4月18日，土耳其迪亞巴克爾省，圖為警方在當地一個小鎮點火焚毀大麻。（X@GP_HTR）

報道指，居民在事件後向當地傳媒與組織上報健康受損，但組織指未收到正式投訴，州政府指，今次銷煙行動令1941人面臨法律官司。