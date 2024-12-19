用「蝙蝠大便」種大麻　美國2男肺部感染痛苦亡　專家揭奪命真兇

美國紐約州2名男子使用「蝙蝠糞便」作為肥料種植大麻，卻被排泄物含有的「莢膜組織胞漿菌」（Histoplasma capsulatum）感染肺部，最終雙雙身亡。這起不幸的病例研究，本月被刊登在《傳染疾病開放論壇》。



根據研究，第一名59歲男性患者是重度吸煙者，罹患關節炎及肺氣腫。他網購的蝙蝠糞便被形容為「極富營養價值」的「天然超級食物」，但在用於種植大麻之後，歷經6周的呼吸問題、喉嚨痛及體重減輕，才終於送醫。

美國紐約2名男子使用蝙蝠糞便作為肥料種植大麻，卻被排泄物含有的「莢膜組織胞漿菌」感染肺部，最終雙雙身亡。有關病例被刊登在《傳染疾病開放論壇》。（oup.com）

鳥糞與蝙蝠糞便可能含有致命真菌「莢膜組織胞漿菌」，通常透過吸入孢子或者口腔攝入，可能造成嚴重肺部感染。（oup.com）

鳥糞與蝙蝠糞便可能含有致命真菌「莢膜組織胞漿菌」，通常透過吸入孢子或者口腔攝入，可能造成嚴重肺部感染。（oup.com）

起初，他喉嚨與聲帶的小腫塊，被醫生以為是癌症，之後才確認是真菌引起。儘管接受了2周的抗真菌藥物治療，仍最終仍宣告不治。

第二名64歲男子也是重度吸煙者，罹患嚴重心血管疾病，還曾做過冠狀動脈繞道手術。他在閣樓蒐集到大量蝙蝠糞便，為其種植的大麻施肥，未料因此感染真菌，胸部與胰臟都出現病變，治療數月之後，死於腸胃相關併發症。

事實上，鳥糞與蝙蝠糞便可能含有致命真菌「莢膜組織胞漿菌」，通常透過吸入孢子或者口腔攝入，可能造成嚴重肺部感染。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，其症狀通常在感染的3至17天後出現，包括發燒、咳嗽、疲倦、畏寒、頭痛、胸痛、身體疼痛。

研究人員寫道「考慮到最近的大麻合法化、家庭種植增加、蝙蝠糞便為此目的而被推銷」，提高潛在風險的公眾意識，並且強調戴口罩等保護措施，至關重要。他們也建議，含蝙蝠糞便的商業生物肥料上市前，應該接受細菌檢測。

【延伸閱讀】武漢人吃蝙蝠？日本導演義揭武漢真相：被誤解的海鮮市場 兩周檢測千萬人的秘密

【延伸閱讀】武漢人吃蝙蝠？日本導演義揭武漢真相：被誤解的海鮮市場 兩周檢測千萬人的秘密

點圖放大閱讀▼▼▼

+ 3

如何在兩周檢測千萬人？雷神山醫院真的10天建成？點圖放大看看竹內亮團隊記錄的真實故事：

+ 29

【延伸閱讀】日本旅行注意｜黴漿菌肺炎確診個案連續6週增加 病人多是兒童

日本旅行注意｜「黴漿菌肺炎」大爆發 患者多是兒童 有這些症狀（01製圖）

被稱為「會走路的肺炎」 潛伏期約1至4週 點圖放大閱讀：

+ 8

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】