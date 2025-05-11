英國海軍參謀長因「行為不檢」停職　英媒：涉出軌女下屬

據英國廣播公司（BBC）5月10日報道，英國國防部當天證實，英國第一海務大臣兼海軍參謀長基伊（Ben Key）因「行為不檢」被停職，正在接受調查。有消息人士透露，基伊涉嫌出軌一名女下屬。



英國國防部沒有透露任何有關調查的細節，也沒有說明調查將持續多長時間，僅表示目前「不宜進一步評論」。一名英國國防部消息人士表示，國防部只會在「適當情況下」發表評論。在確定基伊的繼任者之前，第二海務大臣康奈爾將接管英國海軍。

圖為英國海軍參謀長基伊（Ben Key）（英國政府網站）

現年59歲的基伊自2021年以來一直擔任英國第一海務大臣兼海軍參謀長，是英國海軍最高級別的軍官。他原定於今年夏季退休，這意味着在他被免職之前，英國海軍已開始尋找繼任者。

英國《每日郵報》稱，基伊被指控出軌一名女軍官。根據英國軍隊規定，如果高級軍官與隸屬其指揮系統的下級人員發生不當關係，會被視為潛在的權力濫用並違反軍隊行為準則，涉事人員將被撤職接受調查。

這是英國海軍500年歷史上首次有第一海務大臣面臨「行為不檢」的調查。調查人員將檢查基伊的手機、他在國防部的電腦以及電子郵件賬戶。

相關指控是由一名現役軍官提出的，英國《每日電訊報》稱，這名「吹哨人」指責英國海軍內部普遍存在「性侵犯和性騷擾文化」。

多名英國海軍消息人士向《每日郵報》證實，基伊確實面臨出軌下屬的指控，但一些人懷疑，這起爭議事件有可能是基伊的政敵推動的。一名消息人士說：「我覺得他被人針對了，好讓他徹底消失。他一直在質疑新艦艇延期、徵兵資金以及護衛艦短缺的問題，卻被告知要保持沉默。現在他什麼都說不出來了。」

英國海軍參謀長基伊2024年3月在倫敦出席公開活動（Getty）

另一名消息人士稱，基伊認為，作為正在進行的國防評估的一部分，英國海軍必須「量力而行」，這意味着要削減前任海軍參謀長、現任英國國防參謀長拉達金確立的項目。這名消息人士指出，基伊提議採取「果斷行動」扭轉局面，但英國軍方內部一直存在分歧。

英國首相施紀賢預計將在本周晚些時候發表國防演講，他已削減英國的國際援助預算，用於提高英國的國防開支。從2027年起，英國國防開支佔國內生產總值（GDP）的比例將從2.3%增加到2.5%。英國財政大臣李韻晴3月還宣布，本財年將額外投入22億英鎊用於國防。

英國《衛報》指出，英國海軍長期存在性騷擾下屬、發生不正當關係的問題。去年10月，英國海軍發布報告稱，他們在過去兩年裏對性騷擾、不正當關係等問題進行了28次調查，導致18人被解僱、4人被降職、6人受到紀律處分。

對於英國海軍的調查結果，基伊去年10月公開作出道歉。他當時表示，英國海軍正在採取措施解決相關問題，「過去某些方面的不當行為可能已經常態化，但這些行為永遠不應被視為可接受的，現在它們也不應該存在。我們必須構建起不容許這些行為存在的文化。」

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