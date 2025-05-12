關稅戰｜何立峰：中美會談達重要共識將建磋商機制　聲明12日公布

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起的關稅戰，中美高層官員5月10日起，一連兩日在瑞士日內瓦（Geneva）展開貿易談判，中國國務院副總理何立峰、美國財長貝森特（Scott Bessent）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）等出席。何立峰在會談結束後表示，會談氛圍是坦誠的、深入的、具有建設性的，取得了實質性進展，達成了重要共識。雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，明確雙方牽頭人，就各自關切的經貿問題開展進一步的磋商。中美雙方將盡快敲定有關的細節，並且將於5月12日發布會談達成的聯合聲明。



何立峰表示，在雙方共同努力下，這次會晤取得了富有成效的重要進展，他重申，中美貿易關係應互利雙贏，中國對貿易戰的立場是明確且一致，中國不想打貿易戰，但如果美方堅持，中國將不怕，並會打到底。他表示，中方願與美方共同管控分歧，擴大合作範圍，把餅造大。他又讚揚，美國代表團專業和勤奮。

中國商務部副部長李成鋼表示，任何達成的協議都將符合中國的發展利益，雙方將保持定期接觸，時間和地點由雙方商定。他又表示，基於雙方共識，暫無法公布更多已達成的實質內容。

中美談判：在2025年5月10日於日內瓦舉行的中美官員首日談判中，中國代表團成員被拍攝到離開會談場地（Reuters）

貝森特：談判取得實質進展 格里爾：雙方分歧沒想像那麼大

貝森特稍早時間向媒體稱，「我很高興地報告，兩國在非常重要的貿易談判中取得了實質進展」。他表示，已向特朗普通報了會談進展情況，他將於12日提供更多細節。

格里爾則表示，兩國達成一項協議，將有助於減少美國1.2萬億美元的全球貿易逆差。格里爾稱，這兩天的談判非常富有建設性，而能夠如此迅速地達成協議，反映出雙方分歧可能並沒有想像的那麼大，並補充說中國官員是「強硬的談判者」。不過，格里爾亦未透露更多細節。