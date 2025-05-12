特朗普訪中東前夕 哈馬斯宣布將釋放美國人質
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問中東前夕，哈馬斯高層5月11日公布，將會釋放以色列裔美國人質亞歷山大 (Edan Alexander)，以推動促成停火協議，並讓人道援助進入加沙。首席人質談判代表博勒（Adam Boehler）同日表示，這是向前邁出的積極一步，美方還要求哈馬斯交還另外4名美國人質的遺體。路透社引述知情人士稱，亞歷山大將於週二（13日）獲釋。
卡塔爾、埃及和土耳其共同斡旋
哈馬斯的加沙負責人哈亞（Khalil al-Hayya）發聲明稱，是次釋放在卡塔爾、埃及和土耳其共同斡旋下促成。哈亞又強調，該組織已準備好展開密集談判，並致力尋求達成結束戰爭的協議，並以商定的方式交換被扣押者。
博勒則稱，特朗普將於本周展開的中東訪問，有助於推動哈馬斯作此決定，又指國務卿魯比奧、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）也做了很多工作。
路透社：美國正就停火與哈馬斯談判
路透社5月11日引述巴勒斯坦高級官員消息稱，美國繼早前為爭取亞歷山大獲釋，曾直接與哈馬斯談判後，雙方目前亦就加沙停火，及向加沙平民的人道物資問題進行談判。報道指出，特朗普最近重申為向加沙提供食物的承諾。美國駐以色列特使9日也透露，美國支持向加沙提供援助的機制，應該很快就會生效。
路透社指出，以色列自3月2日起，已切斷對加沙230萬名平民的所有物資供應，年初停火期間儲存的糧食已基本耗盡。而在3月18日起，以色列已終止與哈馬斯1月份達成的停火協議，並重啟對加沙的軍事行動。
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