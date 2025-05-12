庫爾德工人黨傳正式解散　與土耳其近半世紀衝突料劃上句號

路透社5月12日報道，庫爾德工人黨（PKK）決定自行解散，結束多年來與土耳其的衝突。



報道提到，立場親庫爾德工人黨的傳媒Firat通訊社從接近該黨消息人士得知有關決定。消息傳出後，土耳其執政黨正義與發展黨（AKP）發言人指，對方解散是為恐怖主義在土耳其絕跡踏出重要一步，並可以加強土耳其的民主及團結，同時強調對方明確及完全執行決定將會是轉捩點，土耳其會密切留意該黨的解散情況。

庫爾德工人黨在1979年成立，並一直尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，被土耳其、歐盟、英國和美國列為恐怖組織，而多年來的衝突導致超過4萬人喪生。

圖為2024年3月17日的土耳其伊斯坦堡，親庫爾德族的政黨 Peoples' Equality and Democracy Party （DEM黨）舉行集會，支持者展示庫爾德工人黨（PKK）領袖奧卡蘭（Abdullah Ocalan）的肖像。（Reuters）

不過被土耳其囚禁的庫爾德族創黨元老、領袖奧卡蘭（Abdullah Ocalan）2月27日發表公開信，呼籲該黨放下武器並解散，為結束衝突鋪路。

庫爾德工人黨3月1日決定響應他的呼籲，宣布即日與土耳其停火，並希望土耳其能釋放奧卡蘭，以便他能夠領導解除武裝的進程。該黨強調需要建立必要的政治及民主條件，解除武裝才能成功。

2025年2月27日，在囚的庫爾德工人黨（PKK）庫爾德族創黨元老、領袖奧卡蘭（Abdullah Ocalan）呼籲該黨放下武器並解散後，在敘利亞Hasakah市的庫爾德人聚集時舉起帶有奧卡蘭肖像的旗幟。（Reuters）

奧卡蘭1999年被捕，且被判叛國罪名成立。土耳其政府2012年底開始接觸奧卡蘭，為解決土耳其庫爾德問題的和平進程開啟談判。