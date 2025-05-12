美財長：英國瑞士貿易談判順利　歐盟進度稍慢

美國財長貝森特（Scott Bessent）5月12日談及華府與多國的貿易談判進度，指英國和瑞士處於談判隊列的龍頭，惟與歐盟的談判則比較緩慢。



目前歐盟和美國仍未就關稅問題取得共識，布魯塞爾方面曾在8日提議，如果與華盛頓的談判未能取消美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的連串關稅，歐盟委員會將對高達950億歐元的美國進口產品採取反制措施。

2025年2月27日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時握手。（Reuters）

根據路透社，這些新措施是歐盟對美國汽車進口關稅及其更廣泛的「對等關稅」（reciprocal tariffs）的回應，針對的是美國酒、魚、飛機、汽車和汽車零件、化學品、電氣設備、保健產品和機械。

歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）6日表示，歐盟將準備針對美國在特朗普90天貿易談判期間對歐盟進口產品徵收的多項關稅採取反制措施，並將考慮所有選項。

塞夫喬維奇亦表示，與美國透過談判解決問題仍是歐盟明確且希望的結果。

圖為2025年5月12日，美國財長貝森特（右）與貿易代表格里爾（左）於瑞士日內瓦就中美貿易談判成果會見傳媒。（Reuters）

而在美美貿易問題上，特朗普與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）8日共同宣布兩國達成貿易協議消息。英國政府表示，美國對英國汽車的進口關稅立即從25%減至10%，鋼鐵和鋁的關稅降至0%。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指，英國將向美國放寬多個市場准入，其中包括乙醇、牛肉、機械和農產品。英國同時同意價值100億美元（約777億港元）的波音飛機採購協議。