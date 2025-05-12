英國公布減移民措施白皮書　永居標準門檻5年變10年　引入積分制

英國各種移民簽證的入籍年期要求不盡相同，其中不少為「5+1」，即在英居住或工作5年後取得永久居留，再1年後入籍成為公民，不過英國首相施紀賢（Keir Starmer）領導的工黨政府5月12日正式公布建議修改移民制度規則的白皮書，當中提出把永久居留申請門檻的「標準定居資格年期」（standard qualifying period for settlement）由5年提升1倍至10年，並將引入積分制，視乎申請者貢獻而決定年期，有貢獻者年期將較短。



白皮書文件未有具體講述新改動是否影響所有簽證通向永久居留的途徑，例如是否會影響到屬「5+1」的英國國民（海外）簽證（即BNO簽證或BNO Visa），文件僅指將繼續為英國公民的非英籍受養人（non-UK dependants）提供較短的5年定居門檻途徑，又會對保留弱勢群體包括家庭暴力和虐待受害者的定居權利。

更多細節年底前公布

文件談到把積分制（points-based system）引入到定居及公民規則（settlement and citizenship rules）上，申請人的定居門檻年期能否縮短，便取決於其對英國經濟、社會的貢獻，更多細節會在年底前公布，提交給國會。

英國廣播公司（BBC）指，據悉白皮書的變化很可能需修改主要法例，從而會把實施期推遲到2026年下一屆的國會會議。

英國首相施紀賢12日發言時指，若企業想從國外引進人才，他們必須先在英國投資，他又指永久居留會變成要爭取的特權（privilege that is earned），而不是權利。

英國首相施紀賢2025年5月12日就收緊移民制度發表講話（Pool via REUTERS）

留學生畢業後留英年期縮短

白皮書並提出其他多項改動，包括把留學生畢業後的留英年期從2年縮短至18個月。

提高英語要求

白皮書也提出對「廣泛」的移民途徑引入新的英語語言要求，針對主要申請人及其家屬，以確保他們更好地掌握英語。

文件稱會對所有屬A1級別的勞工和學生成年家屬引入新的英語語言要求。英媒早前報道，有關規定首次擴展到所有成年眷屬，當局希望此舉可以協助他們適應社會及尋找工作。