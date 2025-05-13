哈馬斯稱已釋放美籍人質　促特朗普致力結束加沙戰火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問中東前夕，哈馬斯5月12日釋放以色列裔美籍人質亞歷山大（Edan Alexander），並敦促特朗普政府致力結束加沙戰爭。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）為此於中午起提供「安全通道」，以確保人質安全，但強調不會承諾停火。以色列、美國及紅十字國際委員會暫未證實亞歷山大已被釋放。



圖為2025年5月12日，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）身處以色列，以色列裔美國人質亞歷山大（Edan Alexander）預計同日將會獲釋。（Reuters）

哈馬斯表示，釋放亞歷山大是為向特朗普表示善意。 特朗普同日在社交媒體平台發帖稱，曾被指已死亡的美國人質亞歷山大將被哈馬斯釋放，是「好消息」。

亞歷山大的家人發聲明，向特朗普及中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）致謝，並希望能為釋放剩餘人質鋪平道路。路透社表示，這次釋放是由哈馬斯、美國、埃及和卡塔爾進行四方會談後達成，仍被關押人質的應剩餘59人。

卡塔爾和埃及表示，亞歷山大的獲釋為推進新一輪停火談判，邁出了人鼓舞的一步。內塔尼亞胡辦公室表示， 以代表團將於13日前往卡塔爾首都多哈，與哈馬斯就加沙停火進行間接談判。