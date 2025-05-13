粉絲為與特朗普共晉晚餐競購$TRUMP　前220名共花1.48億美元

路透社5月12日引述加密情報公司Inca Digital稱，粉絲為爭取與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）共晉晚餐，在競購特朗普迷因幣$TRUMP的活動中共花費了約1.48億美元。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃就特朗普迷因幣（$TRUMP，Trump Meme）設宴，邀請持幣量前220名持有者共進晚餐。（網頁截圖）

特朗普此前在社交平台將活動宣傳為「世界上最獨家的邀請」，承諾擁有$TRUMP最多的前220名買家，可與特朗普共晉晚宴；而前25名持有者還可與特朗普一同參加「超級獨家私人VIP招待會」以及「特別VIP之旅」，據知當中包括白宮VIP參觀。

該比賽的排名是從4月23日到5月12日期間，持有迷因幣的平均價格計算。據加密情報公司Inca Digital稱，比賽結束後，排名前220人的$TRUMP持有量，總計價值約1.48億美元。

GetTrumpMemes.com網站於5月12日公布，如果持幣者在排行榜上名列前220名，將於5月22日與特朗普共晉晚餐。（GetTrumpMemes.com網站截圖）

GetTrumpMemes.com網站於5月12日公布，「如果您在排行榜上名列前220名，那麼恭喜您……總統特朗普將於5月22日在華盛頓特區的晚宴上與您會面」。但路透社指出，根據活動條款，特朗普有可能不會出席，並且活動可能「因任何原因取消」。

特朗普就職後即宣布推出$TRUMP，價格一度飆升至75美元，隨後又跌至7.50美元的低點。而截至5月12日，隨著競購結束，$TRUMP的交易價格約為14美元。