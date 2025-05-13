貿易戰打擊美國企業　合計成本或增逾100億美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）開打貿易戰給美國企業帶來衝擊，蘋果公司（Apple）和通用汽車（General Motors）等公司紛紛對關稅造成的影響作出預測，這輪關稅或導致它們的成本增加超過100億美元（約779億港元）。



根據彭博社報導，多家美國企業已對關稅造成的影響作出預測。其中，通用汽車預計，關稅將導致集團在今年承擔50億美元的相關成本；蘋果公司預計這個季度的成本提高9億美元；英偉達（Nvidia）預計新的出口管制措施將讓成本增加55億美元。

特朗普自今年1月重返白宮以來，重啟對華貿易戰，陸續以打擊芬太尼走私和推動對等關稅為由，上調對中國商品的關稅，累計幅度高達145%；中國則以125%的報復性關稅進行反制。

另外，美國對歐盟的鋼鋁和汽車徵收25%的關稅，以及對包括飛機在內的幾乎所有其他商品徵收10%的對等關稅。

蘋果公司預測，關稅將導致集團在這個季度的成本提高9億美元。（Reuters）

大部分企業對關稅影響採取觀望態度

面對貿易戰帶來的不穩定性，許多企業暫且採取觀望態度，並且不提供盈利預測。一些則警告營運成本將增加、全年展望惡化，或是消費者需求變得疲弱。

例如，Facebook母公司Meta Platforms預測，有鑒於全球採購設備的成本更高，集團今年的資本開支可能增加多達70億美元（約546億港元）。

據彭博社統計，在本季度的財報會議中，「uncertainty」（指不穩定）這個英文名詞出現超過9000次，被提及的數次是歷來最多的，超出新冠疫情暴發初期。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

