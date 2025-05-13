教宗良十四世在梵蒂岡晤多國記者　籲報道真相及慎用AI

新上任的天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）5月12日於梵蒂岡保祿六世大廳（Paul VI Audience Hall）接見各國媒體人士，他呼籲新聞界報道真相、促進和平，並聲援被迫害的記者。此外，教宗還提到需要謹慎使用AI人工智能。



據梵蒂岡新聞報道，教宗用意大利語感謝記者們在這幾週不懈努力、報道教宗方濟各（Pope Francis）去世、教宗選舉和自己當選。

他呼籲媒體人以透過關注人物和事件的呈現方式來促進溝通，從而促進和平。他說道：「不使用攻擊性言論，不遵循競爭文化，並且永遠不會將尋求真理與我們必須謙卑地尋求真理的愛分開。」

2025年5月12日，天主教教宗良十四世在梵蒂岡保祿六世大廳接見媒體代表。（Reuters）

教宗還重申，教會與因報道真相而被監禁的記者站在一起，並呼籲釋放他們。隨後感謝記者們對真理的貢獻，特別是他們在最近的權力真空期向教會展現「基督之愛的美麗」。呼籲媒體帶領世界走出「巴別塔」。

良十四世最後表示，運用AI的巨大潛力需要責任感和洞察力，以確保它能夠造福全人類。