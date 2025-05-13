關稅戰｜美國貿易代表：中國同意取消對美國出口稀土的管制

中國與美國日前在瑞士就關稅談判，雙方同意在未來90日內暫緩並降低對方關稅，即中國對美國關稅回落10%，美國對中國關稅達30%。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）就指出，北京除了在關稅上讓步外，還同意取消對稀土礦物與磁鐵的出口限制。



路透社報道，格里爾在霍氏新聞（Fox News）受訪時表示，中國在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布「對等關稅」後限制稀土礦物與磁鐵的出口，而在談判後還同意取消這項出口限制。

有份參與關稅談判的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，關稅實際上造成了禁運，雙方均不願出現此情況。

圖為2025 年 5 月 11 日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在瑞士日內瓦與中國進行貿易談判後，向媒體發表講話。 （Keystone/EDA/Martial Trezzini/Handout via REUTERS ）

稀土金屬與磁鐵是用來製造汽車、飛機和半導體零件的關鍵原料。中國政府在4月初宣布限制包括釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧和釔，在內的六種稀土和磁鐵出口，指這些材料具有軍民兩用的性質，旨在更好地維護國家安全和履行國際防擴散義務，而出口商要獲得相關部門許可，才能出口有關材料及產品，審核需時45天。