關稅戰︱美國宣布將小額包裹關稅從120%降至54%

美國白宮官網於當地時間5月12日發布特朗普修正行政命令，調整4月2日第14256 號行政命令第 2（c）（i） 節中規定，以及第14259號修正行政命令和第14266號修正行政命令中規定的價值低於800美元小額包裹的從價關稅稅率，將從價關稅稅率從 120% 降低到 54%。上述調整適用於所有自中國大陸、中國香港及中國澳門進口進入美國關稅區、用於消費的商品，或自倉庫提取用於消費的商品。



新修正維持每件小額郵遞物品 100 美元的從量關稅，但撤銷原計劃於 6 月 1 日將小額郵遞物品的從量關稅從 100 美元提高至 200 美元的規定。

中美兩國周一在日內瓦經貿會談後發布聯合聲明，雙方都將大幅度暫緩關稅，互減115%。聲明內容顯示中美都會臨時降低關稅90天，美國對華商品的關稅將由145%降至30%，中國對美關稅則由125%降至10%。