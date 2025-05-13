特朗普談卡塔爾贈禮：昂貴的飛機不收下是「笨蛋」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（5月12日）乘總統專機出訪中東三國，他臨行前被問到有意收受卡塔爾飛機贈禮的傳言，回應對方出自好意贈禮，而面對免費又昂貴的大禮，自己不收下就是「笨蛋」（stupid person）。



有報道日前披露，特朗普政府準備接受卡塔爾王室送出的價值4億美元的一架豪華波音747-8型珍寶噴射機，作為新的「空軍一號」美國總統專機。他當日強調這飛機是送給國防部而不是自己本人，而美國多年來向對方免費提供「大量幫助」，「我絕對不會拒絕。」

卡塔爾在消息披露後回應，指報道失實，稱正與美國討論「臨時」轉讓一架飛機，不過目前未有最終決定。反對人士認為贈禮不道德，而且可能違反美國憲法。美國總統收禮須經國會審查，所以輕易不能收下禮物。

特朗普在第一任期時就與波音公司進行談判，計劃採購新型747-8飛機作為總統專機，當時預計是在2024年交付，不過路透社報道就指，波音將交付延後到2027年。

2025年5月12日，美國馬里蘭州，圖為特朗普在空軍基地登機前往中東。（Reuters）

美國目前在役的總統專機「空軍一號」是兩架尾號分別為28000和29000的波音747-200B飛機，空軍編號為VC-25A，傳承自上屆拜登政府。