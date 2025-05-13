菲律賓中期選舉｜小馬可斯料保住參議院　杜特爾特家族表現強勢

菲律賓周一（12日）舉行中期選舉，杜特爾特（ Rodrigo Duterte）家族在選舉中表現越乎預期，而現任總統小馬可斯（Ferdinand Marcos）的盟友亦預計可贏得參議院逾半議席，主要政策料可獲延續。這場中期選舉的結果被視為下屆大選，兩大政治家族的對決預演。



今次選舉包括市長、州長和兩院等18,000個職位，大眾注意力都集中在參議院的爭奪上，小馬科斯和副總統、杜特爾特之女薩拉（Sara Duterte）反目，直接演變成兩個家族之爭。

根據非正式計票結果顯示，小馬可斯的盟友將贏得參議院24個席位中12個席位的一半，可穩住其執政，確保其關鍵法案獲通過及延續其親美外交政策。

2025年3月11日，菲律賓馬尼拉，圖為杜特爾特被押解至維拉莫爾空軍基地（Villamor Air Base）附近，他當時即將登機前往荷蘭海牙受審。（菲律賓民主人民力量黨 Via Getty）

薩拉仍被視為2028年總統選舉的大熱人選，她去年因恫言要暗殺小馬可斯而面臨彈劾，同時面對挪用公款指控。儘管馬可斯派取得逾半參議院議席，但薩拉預計亦有4名盟友贏得議席，這顯示她仍有可能避過彈劾（通過彈劾需要得到參議院三分之二議員同意）。

今年3月，小馬可斯政府應國際刑事法院的要求，拘捕了因當年發起「毒品戰爭」惹議的杜特爾特，並被押送至海牙關押，進一步激化馬可斯與杜特爾特家族之間鬥爭。

2025年3月28日，菲律賓達沃市，圖為杜特爾特的支持者在集會上為他慶祝80歲生日。（Reuters）

即使杜特爾特現身在囚牢，但初步結果顯示他壓倒勝勝出達沃巿巿長一職，其兒子、副手則任副巿長，預計會代父親執行職務。而杜特爾特家族及盟友亦在各地贏得多個席位，表現更勝預期。

馬卡蒂大學（University of Makati）政治學家Ederson Tapia表示，儘管小馬可斯在參議院保持影響力，但不代表符合他的願望，「我們將看到參議院更加分裂，尤其是因為許多人將爭奪2028年的席位。杜特爾特的影響力不能完全被消除。」