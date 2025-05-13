菲律賓中期選舉｜杜特爾特料高票當選達沃市長　關押海牙不損人氣

菲律賓周一（5月12日）舉行中期選舉，選出近1.82萬個職位。這場選舉被視為總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）與前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）兩大政治家族的正面對決。其中，80歲的杜特爾特雖已被送到海牙的國際刑事法院（ICC），但幾乎肯定會以壓倒性優勢當選其家鄉、南部城市達沃（Davao）的市長。



圖為2024年10月28日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在菲律賓參議院發表講話。（Getty Images）

這場選舉包括改選參議院24席中的12席、選出眾議院317席，以及各省市鎮地方首長、地方議員。全國已登記選民約6,843萬名，設3.7萬個票站。

初步得票多最近對手8倍 兩兒也料勝選

路透社報道，非正式結果顯示，在點票近80%後，杜特爾特得票比最接近的對手多出8倍。英國BBC報道，杜特爾特暫時得票50萬張、約佔62%，而最接近的競爭對手得票約6萬張。在杜特爾特的舊Facebook帳戶上，充斥著支持者的祝賀訊息，有些人呼籲他回來為人民服務。

杜特爾特兩名兒子也料將勝選，一人料連任國會議員，另一名兒子勢贏得達沃副市長，為被扣押的父親代行職務。

2022年，小馬可斯與杜特爾特女兒、副總統薩拉（Sara Duterte）聯手，以壓倒性姿態拿下總統、副總統職位，但選後兩人理念不合決裂。由於兩家族都有機會於2028年問鼎總統大位，本屆中期選舉被視為前哨戰。