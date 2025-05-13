巴拿馬退出一帶一路後　鐵路計劃排除中國　改用美英技術與資金

巴拿馬5月3日退出中國「一帶一路」倡議後，該國總統穆利諾（Jose Raul Mulino）6日宣布將興建一條新鐵路，連接首都巴拿馬城到哥斯達黎加邊境。但該計劃排除了中國參與，轉而採用英美的技術和資金。



據《中美洲360》（Centro America 360）報道，這條名為「巴拿馬-大衛」的鐵路計劃將於2026年開始建造，從巴拿馬城到哥斯達黎加帕索卡諾阿斯（Paso Canoas）只需3小時，途經14個站點，包括一條時速180公里的客運線和一條時速100公里的貨運線。

2025年5月6日，巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）宣布將興建一條新鐵路，從巴拿馬城到哥斯達黎加邊境。（X/ @presidenciapma）

值得注意的是，該計劃沒有中國的參與，而是決定由英國出口融資署（UKEF）提供85%融資、美國工程顧問公司艾弈康（AECOM）提供技術並由巴拿馬工作室Mallol Arquitectos設計車站外觀。

自中巴建交以來，2019年中國就向巴拿馬提交了類似的鐵路計劃，涵蓋22個站點、預計投資額41億美元（約319.6億港元）。然而這版計劃在巴拿馬前總統科爾蒂索（Laurentino Cortizo）時期被凍結，最終因該國退出「一帶一路」後作廢。