英國嘉年華恐怖意外！機動遊戲載3女童「脫軌亂飛」爸爸目睹全程

笑聲變尖叫！英國愛丁堡（Edinburgh）一處遊樂場驚傳設施脫軌，甚至四處衝撞，3名女童在故障設施上驚聲尖叫，女童父親全程目睹，驚吐現場有如電影場景般驚悚。



英國愛丁堡1處遊樂場驚傳設施脫軌，甚至四處衝撞，3名女童在故障設施上驚聲尖叫，女童父親全程目睹。（Facebook@Kevin McNulty）

英國愛丁堡1處遊樂場驚傳設施脫軌，甚至四處衝撞，3名女童在故障設施上驚聲尖叫，女童父親全程目睹。（Facebook@Kevin McNulty）

「華爾滋轉轉車」突脫軌 狂撞其他車廂 點圖放大瀏覽：

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根據《鏡報》報道，英國蘇格蘭首府愛丁堡韋斯特海爾斯（Wester Hailes）10日晚間7時許正舉辦「銀河嘉年華」（Galactic Carnival Festival），當時3名分別為3歲、12歲、13歲的小姊妹正坐在「華爾滋轉轉車」上，怎料車廂突然高速運轉進而脫軌，還撞到其他車廂，所幸車廂後來撞上附近的大型音響設備，這才逃過一劫。

其中一名女童錄下事發畫面，畫面可見車廂不斷旋轉，周圍景色也隨之快速變換，前方的車廂同樣快速旋轉，車上的3名女童嚇得尖叫連連，最後鏡頭猛力一頓，車廂終於停下。那時女童父親凱文就坐在她們後方的車廂，親眼目擊車廂脫軌過程，事後凱文心有餘悸，也表示孩子們很幸運能平安離開。

對此，活動主辦方稱當晚已經停止該設施運作，將協助有關單位進行調查，釐清事發原因。而愛丁堡市議會暫時未針對此事作出聲明，目前未傳遊客因此傷亡。

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