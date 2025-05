倫敦地鐵及火車當地時間5月12日下午電網系統發生故障並陷入癱瘓,多條路線暫停營運,車站被迫關閉,有列車疑被困隧道內。電力於下午恢復,但地鐵仍出現延誤及停駛。



倫敦交通局(Transport for London)表示,周一下午約2時半,當地電力供應一度中斷,包括貝克盧線(Bakerloo line)、滑鐵盧及城市線(Waterloo & City line)、銀禧線(Jubilee Line)、伊利沙伯線(Elizabeth line)及地區線(District Line)等地鐵,以及火車服務一度暫停,部分路線已恢復運作,但班次出現延誤。

英國地標/英倫銀行/英國地鐵/倫敦:People exit Bank underground station outside the Bank of England in the City of London financial district, in London, Britain, January 26, 2023. REUTERS/Henry Nicholls