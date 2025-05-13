越南女首富張美蘭獄中寫信求情：願以房產還債免死刑

越南房地產大亨張美蘭的律師說，她為逃避數十億美元詐騙案的死刑判決，承諾將名下的房地產償還挪用的資產。



法新社報道，張美蘭的律師周二（5月13日）說，張美蘭在獄中致函一個由政府監管、負責管理她財產的委員會，內容提到她的資產被嚴重低估，可能給國家造成損失，並影響到她的權利。

張美蘭在信中提到，政府指定的一家公司對她的726項資產進行估值，其中幾項是位於越南主要城市黃金地段的房地產項目，估值約為97億美元（約756億港元）。

不過，張美蘭辯稱，根據當局發布最新的土地價格指導方針，這些資產的價值可能上漲三至五倍，而且如果對她另外440項資產進行估值，政府至少可以再收回77億美元（約600億港元）。

她在信中寫道：「我相信，憑藉我30年的房地產經驗和對法律的深刻理解……我可以把大部分資產變成『下金蛋的鵝』，這樣政府就能收回成本。」

越南房地產商、女首富張美蘭。（越南政府網站）

她為此在信中懇請當局允許她參與資產處理。

68歲的房地產發展商萬盛發集團主席張美蘭因策劃越南歷來最大規模金融詐騙案，去年4月被判死刑，同年12月上訴失敗，但法官說只要她歸還四分之三的侵吞資產，可免一死。

除了貪污罪面對死刑，她去年10月也被裁定洗錢罪成立，遭判終身監禁。她隨後提出上訴，今年4月21日獲判減刑至30年。

張美蘭在2018年2月至2022年10月間，累計侵吞西貢商業銀行123億美元（約958億港元），不過控方說此詐騙案造成的損失總額高達270億美元（約21004億港元），相等於越南2023年國內生產總值的約6%。西貢商業銀行數以萬計的投資者血本無歸。

張美蘭目前已向債券詐騙案受害者支付賠償金，越南當局也已從張美蘭手中沒收8.6萬億越南盾，並可能很快通過清算她的其他資產，再收回15萬億越南盾。