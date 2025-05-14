以軍空襲加沙醫院釀至少28死　以媒：圖暗殺哈馬斯領導人

加沙衛生部門5月13日表示，以色列當日空襲加沙南部汗尤尼斯（KhanYounis）的歐洲醫院（European Hospital）及周邊範圍，至少28人死亡，數十人受傷。《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）引述消息人士報道，以軍圖藉今次行動暗殺哈馬斯已故領導人領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）的兄弟、現任領導人穆罕默德·辛瓦爾（Mohammed Sinwar），且事前沒有向美國通報 。



以軍稱打擊哈馬斯指揮中心

路透社指出，9枚導彈擊中歐洲醫院的後院及其周邊範圍，加沙衛生部門一度指至少16人死亡、70人受傷。法新社則報道，當局已至少發現28名死者。

以色列軍方稱，行動為打擊醫院地下的「哈馬斯指揮中心」。現場畫面顯示，其中一棟醫院建築物遭到嚴重損壞，包括裡面的醫療設備和病床。

同日稍早時間，汗尤尼斯的納賽爾醫院（Nasser Hospital）亦遭以軍空襲，一名正留醫的知名巴勒斯坦記者被擊斃，該行動造成至少2人死亡、數人受傷。路透社報道，被擊斃的記者Hassan Aslih在社交平台擁有數十萬粉絲，以色列指他參與2023年10月7日哈馬斯的突襲行動， 並上傳期間發生的「搶劫、縱火和謀殺」影片。