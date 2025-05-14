微軟宣布全球裁員3%約6000人 旨在減少管理層級及控制成本
撰文：王海
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美國媒體報道，微軟公司（Microsoft）宣布，將裁減全球3%的僱員，相當於約6000人，以控制成本。報道指微軟去年6月擁有228,000名員工。
美國全國廣播公司商業頻道 （CNBC）5月13日報道，微軟這次裁員將覆蓋所有級別及地區。
微軟發言人在給CNBC的聲明中表示：「我們將繼續實施必要的組織改革，讓公司在多變的的市場中取得成功。」發言人同時指，裁員的其中一個目標是減少管理層級。
據報道，微軟上季度公布的業績好過預期，季度淨收入達258億美元（約2012億港元），並在4月底發布了樂觀的盈利預測。
報道指，今次是微軟繼2023年裁員10000人後，兩年內再發起另一次大規模裁員。截至去年6月，微軟在全球共有22.8萬名員工。
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