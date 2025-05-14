微軟宣布全球裁員3%約6000人　旨在減少管理層級及控制成本

美國媒體報道，微軟公司（Microsoft）宣布，將裁減全球3%的僱員，相當於約6000人，以控制成本。報道指微軟去年6月擁有228,000名員工。



美國全國廣播公司商業頻道 （CNBC）5月13日報道，微軟這次裁員將覆蓋所有級別及地區。

又是找「他們」開刀！傳微軟將裁員 巴菲特有同感：堪比失敗婚姻（Unsplash / @valent_lau）

微軟發言人在給CNBC的聲明中表示：「我們將繼續實施必要的組織改革，讓公司在多變的的市場中取得成功。」發言人同時指，裁員的其中一個目標是減少管理層級。

據報道，微軟上季度公布的業績好過預期，季度淨收入達258億美元（約2012億港元），並在4月底發布了樂觀的盈利預測。

2025年3月31日，德國漢諾威，漢諾威工業博覽會（Hannover Messe）開幕當日，美國微軟公司（Microsoft）的標誌在展會現場出現。（Reuters）

報道指，今次是微軟繼2023年裁員10000人後，兩年內再發起另一次大規模裁員。截至去年6月，微軟在全球共有22.8萬名員工。