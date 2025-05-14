彭博：美國擬向阿聯酋出口逾100萬塊Nvida晶片

《彭博》引述消息人士指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正考慮突破前任拜登政府訂立的限制晶片出口法規，擬議允許阿聯酋進口超過100萬塊英偉達 (Nvidia)的先進晶片，還預料將其中二成交由位於阿布扎比的人工智能（AI）公司G42，並將剩下八成提供給那些有意在阿聯酋建數據中心的美國公司。



報道引述消息人士指，這項協議草案規定，阿聯酋將由現時直至2027年，每年分批次進口50萬塊的英偉達先進晶片，強調計劃於阿聯酋建數據中心的美國AI公司OpenAI，有機會獲得擬議出口的部份先進晶片。

消息人士還補充，根據協議，G42可以購買那些先進程度相當於H100的晶片，數量約為100萬至150萬塊。H100晶片是英偉達目前最為先進的晶片，而這個數量大約是拜登政府時期，晶片出口受管制下允許G42購買美國晶片規模的四倍。

報道指白宮截止目前未有回應消息，而英偉達、G42、阿聯酋駐美國大使館和OpenAI拒絕回應。

2025年4月30日，英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳在白宮「投資美國」活動上與美國總統特朗普在台上發言。（Reuters）

日前，陪同特朗普訪問中東的英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）宣布，將向沙特阿拉伯科技企業Humain出售逾1.8萬塊AI晶片，而首批將交付最先進的GB300 Blackwell晶片。