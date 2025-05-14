特朗普援引戰時法律驅逐委內瑞拉黑幫　美國賓州法官首例批准

本周二（5月13日），美國賓夕法尼亞州西區地方法官海恩斯（Stephanie Haines）批准聯邦政府援引《1798年敵對國家法案》（Alien Enemies Act of 1798）驅逐黑幫，成為首位同意這一做法的聯邦法官。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於今年3月引用戰時法《1798年敵對國家法案》驅逐境內的委內瑞拉黑幫，但遭到多位聯邦法官駁回。

據CNBC報道，做出該判決的海恩斯是特朗普親自任命的法官。她讚同特朗普描述委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）「掠奪性入侵」行為，並強調美國政府已將其視為「外國恐怖組織」。 但她不同意該黑幫是在委內瑞拉政府的指示下行事。

圖為2025年3月16日，被指是委內瑞拉黑幫 Tren de Aragua 成員的移民，被美國送到薩爾瓦多的恐怖主義監禁中心 (CECOT) 監禁。（Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via REUTERS）

她還指出，政府需要用英語和西班牙語提前21天通知被驅逐者，並在必要時也配備口譯員，讓被驅逐者獲得陳述意見的機會。

該裁決僅適用於海恩斯所在的賓州。而在德州南區、紐約州南區和科羅拉多州，由於當地法官此前駁回特朗普驅逐行動，行動在這些地區不合法。