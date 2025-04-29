特朗普100日｜管不了俄烏衝突，打不贏關稅戰，特朗普錯在哪？

美國總統特朗普在競選時曾豪言24小時解決俄烏衝突，但如今上台已經三個多月俄烏衝突何時結束遙遙無期。就連特朗普自己都承認以為對付澤連斯基可能會更容易但情況卻比較困難。美國近期提出的和平倡議承認克里米亞屬於俄羅斯，澤連斯基公開表示反對。特朗普為俄烏問題設定了一個最後期限，俄羅斯直接說不合適。原本以為手拿把掐的俄烏衝突，並沒有按照特朗普的意願迅速平息。

特朗普從4月2日開始發起全球對等關稅戰，數日後就不得不宣佈暫停關稅90天。中美貿易戰一開火就陷入了白熱化，還以為特朗普第二任期會有關稅上應對中國的高招，殊不知開火三周特朗普就頻頻釋放談判信號。就連美國媒體也發表文章指出特朗普已經輸掉了這一輪中美貿易戰。

特朗普在2024年的美國總統選舉中大獲全勝，共和黨更是橫掃參眾兩院的多數席位。可以說特朗普在美國是一個強有力的總統。但他上任後在對外的這兩件大事上都嚐到了苦頭。

目前各大民調機構的數據均顯示，特朗普就任一百天內的平均支持率僅為42%，比前幾任總統在任期同一時間支持率低兩位數的百分點。二戰以來的八十年間，只有特朗普的支持率創下了四成左右的歷史最低值。特朗普第二任期可以說是高開低走，步步失算。

2025年4月26日，澤連斯基與特朗普、馬克龍、施紀賢在方濟各葬禮期間會面商討俄烏衝突。（Reuters）

有勇無謀

不得不承認，特朗普戰略判斷之敏鋭，戰略性眼光之精準。他力主緩和同俄羅斯的關係，主張讓歐洲盟友越來越多地自主防衛，是圍繞美國戰略向印太轉移來做的，只有擺脱原有的敵人，才能輕裝上陣。特朗普在國內大刀闊斧推進政府各部門的改革。用關稅引導產業鏈迴流，意圖重塑美國工業大國的身份。這些也都是務實之舉。

但是特朗普政府的執行能力比洞察力弱太多。有勇氣而無謀略是最顯著的特徵。

在同俄羅斯緩和關係時，在處理烏克蘭危機時，在談同歐洲的關係時，美國態度轉變之快動作幅度之大超乎各方的想象。北大西洋安全體系面臨着驟然分崩離析的危機。全球對等關稅戰讓美國站在了全世界的對立面。特朗普的任期有四年，寄希望於迅速解決相關問題，並取得勝利。然而大力不會出奇蹟。

2025年4月19日，美國紐約市出現抗議特朗普政府的示威（Reuters）

處事節奏的拿捏，用人的排兵佈陣，都需要慎重。特朗普的戰略判斷落地需要久久為功。特朗普認識到問題的嚴重性，判斷也是對的，但卻急於在短時間內，四年之內就有成果。這是一個悖論，是矛盾的。

特朗普需要支持率，需要選民，需要兑現選舉承諾，需要不斷宣佈勝利。但是複雜問題，大戰略的推進，從來不是一帆風順，也不是時時刻刻都有大勝利可供官宣，也不是時時刻刻都有大的進展需要公之於眾。

美國的體制決定了特朗普不能幹一些久久為功的大事。體制決定了特朗普急功近利，決定了特朗普必須時時刻刻展現英明神武，展現勝利。太渴望勝利反而容易暴露短板，導致功虧一簣。

傲慢無知

特朗普政府犯的另一大錯誤是傲慢無知，不知今夕是何夕。

特朗普政府大員們很多是像特朗普一樣以門外漢的身份進入政壇的，比如副總統萬斯、國防部長赫格賽思等人從政經驗有限。這樣一群從未靠近權力的邊緣人初步獲得權力後，將治國理政當成是霸總表演。

這張路透社於2025年4月10日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型、美國國旗及寫着「關稅」的標籤。（Reuters）

他們的耀武揚威暴露了沒有對自己的執政侷限性有認知，以為自己無所不能。殊不知從政是一項專業性非常強的業務。在選舉中一往無前，在政治實踐中可能成事不足敗事有餘，競選目標的實現和處理複雜政治問題，是兩碼事。

他們的信口開河也暴露了他們沒有對美國的侷限性有清醒認知，還停留在美國的霸權年代。俄烏問題停滯的核心是無法制止俄羅斯，關稅戰失敗的原因是中國抵抗，美國搞不定俄羅斯，也沒辦法在貿易領域打敗中國。

這是特朗普極限施壓政策的失敗，是對中俄判斷的失敗。他高估了美國的能力，低估了多極化世界中中俄對世界的影響力和抗打擊能力。特朗普政府拿着一手收縮的牌非要打擴張，拿着防守的牌非要打進攻，結局必然是輸。