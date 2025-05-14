魯比奧將赴土耳其出席俄烏談判　英媒：俄方周四凌晨公布與會代表

英國媒體報道，烏克蘭將與俄羅斯15日（本周四）在土耳其伊斯坦布爾舉行和談。正在中東出訪的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他正致力結束這場慘烈的戰爭，已指派國務卿魯比奧（Marco Rubio）前往伊斯坦布爾出席談判。報道同時引述美方高層官員指，目前尚未知道誰將代表俄羅斯與會，華盛頓預計莫斯科要到周四凌晨才會宣布相關計劃。



路透社5月13日報道，正在沙特阿拉伯出訪的美國總統特朗普表示，已委派國務卿盧比奧出席15日在土耳其舉行的俄烏談判，他本人亦表示願意出席。

報道引述三位熟悉美方計劃的消息人士指，特朗普還將派遣中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）前往土耳其出席會談。

報道引述一名美方高級官員表示，現時尚未知道俄方具體代表是誰，預料莫斯科將會在周四凌晨才會宣布具體與會人員名單。

據報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日表示，他已安排在安卡拉（Ankara）與土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）舉行會面，假如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），他將即時飛往伊斯坦布爾赴會。澤連斯基強調，如果普京拒絕赴會和「玩遊戲」，這代表他根本不想結束這場戰爭。

2025年5月13日，圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭，右）。（Reuters）

報道指，美國烏克蘭問題特使凱洛格接受霍士新聞訪問時表示，假如普京出席談判，特朗普亦會到場，這將會是一次難以置信的精彩會晤，又指如果美俄烏三國領導人齊集談判，將很快能實現和平。