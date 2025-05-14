特朗普與澤連斯基在土耳其等普京？　俄烏談判希望何在

5月10日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）提出重啟俄烏談判的倡議，呼籲雙方在15日重回土耳其伊斯坦堡談判桌，恢復自2022年起中斷的直接對話。

整體來說，這一提議回應了烏克蘭與歐洲稍早提出的「30天停火談判」：基輔要求俄方從12日起全面停止陸海空軍事行動，並以此作為談判門檻。而「是否先停火」，也成為各方是否坐上談判桌的最大分歧。

11日，普京與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）通話，後者表示支持恢復談判，但也指出「全面停火將為和平談判創造必要環境」；烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也強硬表態稱，「等待俄方從12日起實施完全停火」，並宣稱若條件滿足，自己15日就會在伊斯坦堡「等待普京」，同時強調「停火必須持續30天以賦予外交真正機會」。

歐洲國家也對此表示支持：法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指責俄方方案「缺乏誠意」，德國總理默茨（Friedrich Merz）也稱「武器靜默必須先於對話」。但特朗普的立場相對開放，在普京提議談判後便通過社交媒體施壓基輔，要求烏克蘭「立即同意會晤」，並稱「至少能試探俄方誠意」，其本人更在12日表示，考慮親自飛往伊斯坦堡參與談判。

顯然，一道裂痕正沿著俄烏與歐美延展：歐盟與基輔堅持「停火—監控—談判」，俄羅斯則主張「談判—解決根源問題—停火」，特朗普則更像「游擊手」，在各方之間來回移動。只是澤連斯基「先證明停火再動身」的前提，明顯與俄方「談完再停火」的底線嚴重衝突，即便15日真的出現美俄烏三國領導人同場談判的場景，後續的立場博弈也恐怕還要持續一段時間。

圖為2025年5月10日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、法國總統伊馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相施紀賢（Keir Starmer），在基輔向陣亡烏克蘭陣亡將士紀念牆獻花致意。（Retuers）

留在土耳其談判桌的草案

回顧2022年4月的談判條款，整體來說是俄方掌握主導下的產物，不僅要求烏克蘭在語言與文化政策上改變反俄（俄稱「納粹化」）傾向，也是意在通過強制基輔中立化與裁軍，來改變歐陸整體的安全結構。

相關條款其實俄方已在此前多次披露，《華爾街日報》和《紐約時報》也分別在2024年3月和6月報道稱，獲得了2022年4月在伊斯坦堡舉行的和平談判議定書草案的幾個版本。

整體來看，草案要求烏克蘭放棄加入北約，並在憲法中保證自己的中立地位，同時禁止烏克蘭加入任何軍事聯盟、締結軍事協議或在烏克蘭境內安置外國軍事人員、教官或武器系統。

俄羅斯也要求讓自己、美國、英國、中國、法國和白羅斯（前稱白俄羅斯）作為協議的「安全擔保國」，並要求擔保國「終止與烏克蘭永久中立不相容的國際條約和協議」，包括軍事援助協議。此外協議也規範，將烏克蘭軍隊人數限制在8.5萬名、坦克數量限制在342輛、火砲數量限制在519門、導彈射程限制在40公里內。

顯然，這是俄羅斯在掌握極大主動的情境下，所提的全方位條件。畢竟在戰爭剛開始的前2個月，俄軍正大力向基輔市區與烏克蘭東北、東部和南部推進，哈爾科夫與赫爾松大撤退尚未發生，因此俄方能以軍事壓力最大程度推進談判。

而這些條款如果真的實踐，不只能限制烏克蘭動員和訓練新部隊的能力，也能消除基輔接受西方軍事援助的空間；針對導彈射程的限制，更能讓俄軍在烏克蘭附近部署關鍵系統和軍備物資時，不必擔心遭到襲擊，等於不只將北約勢力逐出烏克蘭，也能讓俄羅斯影響力進一步滲透。

2025年5月11日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）在里姆林宮向媒體發表聲明。（Reuters）

俄羅斯的如意算盤能否打響

如今，戰場情勢與2022年4月相比，已經有了更多變化：因為特朗普的上台，歐美對烏克蘭的支持結構有所鬆動；俄烏兩軍雖在前線僵持已久，俄軍卻佔領了烏克蘭近20%的領土。眼下普京之所以提議重回伊斯坦堡談判桌，除了前述背景提供了操作空間外，關鍵原因也還是回歸其一貫立場：要「消除烏克蘭戰爭的根源」。

其實早在特朗普上台前，俄方便反覆強調，俄烏可以重啟談判，雙方也能在過程當中尋求停火，但「真正的停火」不應導致烏克蘭軍隊「重新武裝」和「補充兵力」，而是必須消除烏克蘭戰爭的「根源」：北約違反了不擴張到東歐和俄羅斯邊境的承諾，以及烏克蘭政府對境內俄羅斯族及俄羅斯語言、媒體和文化的歧視。

而伊斯坦堡的草案顯然符合這一要求。但這也觸及談判至今都無進展、即便特朗普上台也沒有顯著突破的關鍵：歐美很難徹底放棄在烏克蘭的多年經營與勢力範圍，也就是真的容許烏克蘭「中立化」、甚至進一步被俄羅斯影響力滲透。因此，歐洲才會在美國一度暫停對烏軍援後，展演擴大國防支出也要支援烏克蘭的姿態，甚至表態未來不惜駐軍烏克蘭；美國也同樣迫使烏克蘭簽署礦產協議，意圖維持對基輔的未來影響力。

2025年5月10日，烏克蘭基輔，圖為來訪的施紀賢、馬克龍、默茨、圖斯克與澤連斯基一同與特朗普通話。（Reuters）

換句話說，即便普京提議回到伊斯坦堡談判桌，各方仍是在同樣的問題框架內打轉：戰後烏克蘭勢力範圍如何劃分？說得更直接：歐美是否真的完全放棄武裝烏克蘭，俄羅斯又能在多大程度上，扭轉烏克蘭的軍事與文化政策反俄傾向？

圍繞這一致命靈魂拷問，各方從烏克蘭爆發顏色革命以來，就一路博弈至今。從當下僵持來看，歐美阻止不了俄羅斯興戰是輸，但俄羅斯至今無法將歐美影響力逐出烏克蘭，也同樣稱不上贏。如果伊斯坦堡談判真的登場，各方當然能再次碰撞、確認底線，但俄方「直接談判解決根源」的堅持，始終與歐美「停火維持現狀」的路線分歧，只要雙方都不讓步，談判就很難出現新突破。

當然，有鑑於俄烏溝通破裂已久，只要15日會談成形，不論澤連斯基等到的俄方代表是不是普京、特朗普又是否會到伊斯坦堡與澤連斯基一起等，對俄烏雙方都頗具意義：不論和平還有多久才能來，這畢竟是3年來零公開接觸的再破冰。