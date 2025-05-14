特朗普訪沙特│中東政策轉向　海灣地區是新歐洲？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日抵達沙特阿拉伯首都利雅德，開始對海灣地區進行為期4天的訪問。特朗普此行恢復了與沙特的盟友關係，不僅簽署十多項合作協議，還獲沙特承諾投資美國6000億美元（約4.68萬億港元）。



特朗普隨後闡述自己對中東未來的美好願景，稱自己願意結束過去的衝突，建立新的伙伴關係，以建立一個「更美好、更穩定的世界」。這趟海灣訪問剛開始，便釋放出不少其第二任期的中東政策取態。



特朗普周二在利雅德宣布，美國已同意向沙特阿拉伯出售價值近1,420億美元（）的武器裝備。《紐約郵報》報道，沙特曾是美國在中東的重要盟友，但在拜登（Joe Biden）政府時期美國幾乎與沙特斷絕了關係。特朗普此行重新鞏固了兩國聯繫。

更值得注意的是，特朗普此行並不包括以色列。分析便認為，特朗普的中東政策更注重投資，而不是安全議題，而且不再依賴傳統西方盟友。《外交政策》引述中東研究所高級研究員形容：「從根本來說，海灣地區就是新的歐洲。」

美國總統特朗普（Donald Trump）5月13日訪問沙特阿拉伯期間，獲得沙特價值6000億美元的投資承諾，當中包括一項總價值近1420億美元的軍售協議（Reuters）

特朗普主張以經濟繁榮與和平取代中東地區的衝突，他呼籲沙特加入其第一任期促成阿拉伯國家承認以色列的《亞伯拉罕協議》，但未如以往把此事擺在重要位置，「你會按照自己的時間來做這件事」。沙特阿拉伯曾表明，巴勒斯坦如未能獨立建國，將不會考慮與以色列關係正常化。

特朗普在沙特阿拉伯與敘利亞過渡總統沙拉(Ahmed al-Sharaa)，是兩國領導人25年來首次會面。特朗普表示將會全面解除對敘利亞的制裁，值得注意的是沙拉是伊斯蘭主義者，曾與伊拉克ISIS和基地（Al Qaeda, 又譯阿爾蓋達）組織結盟，2013年被華盛頓列為恐怖分子。這次會面或成為國際社會接納沙拉領導政府作為敘利亞合法政權的轉折點。

而且，美國對敘利亞採取的更寬鬆立場與以色列取態背道而馳，這是一系列美國對以色列政策令人意外的最新一列。

對伊朗，特朗普亦伸出橄欖枝，但他也表示他的耐心有限，敦促伊朗與美國達成新的核協議，否則將面臨嚴重的經濟和軍事後果。「如果伊朗領導層拒絕這一橄欖枝……我們將別無選擇，只能施加最大限度的壓力，將伊朗石油出口降至零。」