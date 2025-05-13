特朗普欲收卡塔爾大禮　4大難關恐無法收下？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因面臨卡塔爾一架價值4億美元（約31億港元）的豪華波音飛機贈禮受到關注，他表示對方出自好意贈禮，而面對免費又昂貴的大禮，自己不收下就是「笨蛋」（stupid person）。不過，卡塔爾否認，目前此事未能作實。但有美媒仍撰文分析，此事還涉嫌國安與利益輸送等多方因素下，他或不能將飛機「收入囊中」。



歷任總統也不能收取獅子或馬匹作為禮物？

美國總統接收外國贈送禮物的例子並非新鮮事。早在1839年，時任美國第8任總統的范布倫（Martin Van Buren）就曾先後面臨摩洛哥與阿曼的饋贈——分別是兩隻生猛的獅子、馬匹，還有一些珍珠。不過，這些禮物最後都得到妥善處置，實際上並未落入范布倫手中。

根據美國憲法第一條第九節第八款的《外國薪酬條款》（Foreign Emoluments Clause）規定，美國不得頒發任何貴族爵位：凡是在美國政府擔任有俸給或有責任之職務者，未經國會許可，不得接受任何國王、王子或外國的任何禮物、薪酬、職務或爵位。

而范布倫將送禮一事通報國會，國會反對他收禮，最終兩隻獅子奉送動物園，馬匹賣出，珍珠現成為史密森尼博物館（Smithsonian Museum）的藏品。

圖為2024年10月17日，時任美國總統拜登（Joe Biden）乘坐空軍一號抵達德國柏林機場。（Reuters）

或有違品德或引公眾議論

喬治華盛頓大學（George Washington University）法律學院教授Jessica Tillipman表示，特朗普的個人利益與他的總統職位，其中的邊界因他的行為變得模糊以致混淆，而這也會為他帶來一些問題。而外界不免將其視為一件送給總統的「禮物」。

她解釋，這就是為何以往的總統都舉措「避嫌」，「要麼不接受饋贈，要麼存放在信託基金」，否則就會「讓人擔心總統行事出自私心，而非公眾利益。」

另外，民主黨眾議員戈德曼（Dan Goldman）批評特朗普以權謀私，是腐敗的體現。

特朗普家人：除卻伊萬卡、庫什納夫婦，也有其他特朗普家族成員進入政府工作，例如特朗普之子埃里克（Eric Trump）的妻舅尤納斯卡（Kyle Yunaska），便在美國能源部就職。圖為特朗普的三兒子埃里克。（VCG）

特朗普家族營商中東 恐有暗箱交易

幫助特朗普打理生意的的三兒子埃里克（Eric Trump），早前就爆出在卡塔爾開發高爾夫球場，此外，他還通過特朗普旗下一間公司所搭建的加密貨幣系統，完成一筆價值20億美元的交易

報道推測，結合目前特朗普外訪行程，恰巧包括傳出奉上禮物的卡塔爾，外界難免會傳出一種猜測，即這價值4億美元的飛機會否就是達成某個交易的「訂金」。

還有國安因素？

身為美國總統專機的「空軍一號」，除需要應付的飛行任務外，還必須保證不會外泄機密，因總統不時會在飛機上開會或制定政策，總統歷史學家Garrett Graf就指，特勤局不見得會信任這架來自卡塔爾的飛機。

他指，就算卡塔爾飛機能夠服役，也必須徹底拆掉並重新組裝，以免藏有間諜設備，此外飛機還須重新加裝安全保護裝置，保護總統航行安全。