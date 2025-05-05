特朗普批犯罪分子荼毒美國太久　擬重啟「惡魔島」囚最暴力罪犯

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月4日晚間透過真實社群（Truth Social）發文提到，正指示相關單位重新啟用並擴建俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉斯島（Alcatraz Island，又名監獄島）聯邦監獄，用來關押美國最暴力的罪犯：「惡魔島的重新開放將成為法律、秩序、正義的象徵，我們將讓美國再次偉大！」



阿爾卡特拉斯島（Alcatraz，又譯阿爾卡特拉茲）俗稱「惡魔島」。（Reuters）

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包括霍士新聞（Fox News）在內等美媒報道，阿爾卡特拉斯島聯邦監獄曾於1934年開放，最多容納336名囚犯，由於位在三藩市（又譯舊金山）外海2公里處，被認為囚犯一被關進去就幾乎無法逃脫，但因為運作成本過高，已在1963年關閉，目前作為觀光景點對外開放。

特朗普稱，「邪惡、暴力和累犯的犯罪分子已經荼毒美國太久，他們是社會上的人渣，除了帶來痛苦與苦難之外，完全沒有任何貢獻」，過去的美國會毫不猶豫把最危險的罪犯關進監獄，本就該如此：

「我們不會再容忍這些在街頭散播污穢、流血與混亂的慣犯。」



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特朗普透露，正指示聯邦監獄管理局、司法部、聯邦調查局和國土安全部重啟阿爾卡特拉斯島聯邦監獄，以關押「美國最殘忍暴力的罪犯」：

「阿爾卡特拉斯島監獄的重新開放將成為法律、秩序、正義的象徵，我們將讓美國再次偉大！」



阿爾卡特拉斯島聯邦監獄過去關過不少知名罪犯，包括黑社會大佬卡朋（Al Capone），也曾發生逃獄事件。最有名的越獄事件是在1962年6月11日，3名囚犯克拉倫斯·安格林（Clarence Anglin）、約翰·安格林（John Anglin）與莫里斯（Frank Morris）在各自牢房鑿出逃生路線，製作紙製頭像放在床上，接着開始逃獄，但是否成功抵達岸邊至今依舊是個謎團；依據聯邦調查局取得的結論，3人因環境惡劣溺斃。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】