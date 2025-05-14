特朗普中東行似回到海湖莊園？　只講一個「錢」字的和平主義

在美國自由派媒體的眼中，特朗普（Donald Trump）5月13至16日的中東訪問，幾乎可以用一個字總結，那就是「錢」。

特朗普（家族）賺錢之旅？

特朗普此行的最大爭議就是卡塔爾可能向美國國防部捐出一架價值4億美元的「超豪華」波音747客機，讓特朗普可以之取代老舊的「空軍一號」，這架客機在特朗普下台後將會轉手送給特朗普的總統圖書館－－也就是說，這跟卡塔爾直接將客機送給特朗普沒有分別。

民主黨人大罵貪腐，共和黨人也提出用卡塔爾飛機當成「空軍一號」的國安風險。不過，特朗普擺出「有錢為何不要」的態度，在Truth Social上面直指：「當他們可以……免費（得到飛機）時，為什麼我們的軍隊，以及我們的納稅人，應該被迫支付數億美元（去買）……只有傻子才會不代表我們的國家去接受這份禮物。」

特朗普在Truth Social上面直指：「當他們可以……免費（得到飛機）時，為什麼我們的軍隊，以及我們的納稅人，應該被迫支付數億美元（去買）……只有傻子才會不代表我們的國家去接受這份禮物。」（網站截圖）

特朗普家族也在一眾阿拉伯國家有一系列的地產項目，例在2024年12月特朗普勝選後來公布的沙特吉達（Jeddah）特朗普大樓紅海海岸豪宅項目、本年4月公布的卡塔爾多哈的特朗普國際哥爾夫球會，以及同樣在4月公布的阿聯酋杜拜特朗普國際酒店大樓。所有項目都幾乎是特朗普家族授權掛名而已，興建營運全部是當地公司負責－－這是擺明車馬的受賄。

但是，從特朗普的角度來看，別人給你送錢，為何不要？

特朗普這次訪問就特別訪問了沙特、卡塔爾、阿聯酋三個國家，「一視同仁」的在這三個國家各留一晚，偏偏就沒有去以色列。（2017年，特朗普首次外訪也是去沙特，但是同時也去了以色列。）

在特朗普抵達沙特展開第一天訪問之後，《紐約時報》將特朗普在沙特得到王室的金碧輝煌大排場接待比喻為像特朗普回到同樣金碧輝煌的佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago），更把擁有巨大水晶吊燈、拋光大理石、豪華地毯，以及顯眼沙特國王肖像的沙特王宮形容為「東方版海湖莊園」（Mar-a-Lago East）。

5月13日，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）親在機場迎接特朗普，規模比拜登訪問沙特時高。（Reuters）

在沙特的行程中，特朗普與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）所簽訂的協議，也是「金光閃閃」。先是沙特對美國投資6,000億美元的承諾，穆罕默德還聲稱會努力把投資額提高到1萬億；後是總值1,420億美元的對美軍備訂單。

雖然沙特如今需要每桶石油96美元的高價才能維持政府收支平衡，而今天的油價只得每桶稍高於60美元的水平，因此這些投資承諾和訂單最終能兌現多少值得質疑，不過這些協議所顯露出來的主題是非常清晰的，那就是「金錢是最重要的」。

不少人看不起這種「滿是銅臭（金臭才對？）」的特朗普外交美學，認為是太低俗了。而特朗普擺明車馬以堂堂美國總統的身份來給他自己和家人收益實際上的賂賄，更讓人有感美國「禮崩樂壞」。

然而，這種以「錢財」為核心的現實主義，卻有可能是一種特朗普式的、去掉理想主義的、不顧意識形態的，甚至是不顧道德和法律考量的和平主義。

卡塔爾預計將「送」給特朗普的波音747客機2月時曾停在佛羅里達州，特朗普當時曾登機視察了一個小時。（Reuters）

這種只講一個「錢」字的和平主義外交，在特朗普這次中東之行的前後，開始以更為清晰的方式呈現人前。

拋棄以色列？

這次中東行最明顯的訊息，就是特朗普對以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的疏遠。他這次接連訪問沙特、卡塔爾、阿聯酋，卻跳過就在旁邊的以色列，明顯是不給內塔尼亞胡面子。

但同一時間，特朗普卻不排除改變行程在周四（15日）飛往土耳其伊斯坦堡參加可能出現的俄烏和談甚至是俄、烏總統的首會（澤連斯基表明會在伊斯坦堡等普京來）。

而且在即將離開沙特飛往卡塔爾之後，特朗普更見了被以色列普遍視為極端伊斯蘭主義者的前阿爾蓋達組織分支領袖、去年攻入大馬士革上台的敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）。偏偏就是不見內塔尼亞胡。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

4月以來，特朗普疏遠內塔尼亞胡的行動愈來愈明顯：4月7日，內塔尼亞胡訪問白宮時，特朗普在他面前直接說要跟以色列的宿敵伊朗進行核問題談判，如今雙方已談了四輪，伊朗甚至傳出願意接受阿拉伯國家和美國跟伊朗合作投資在伊朗提煉用於核能的濃縮鈾；

5月6日，也門胡塞武裝（Houthis）用導彈越過以色列空防擊中特拉維夫機場之後兩天，特朗普宣布在阿曼中介之下（特朗普家族最近在阿曼也有地產項目）跟胡塞達成停火，條件只包括後者不再攻擊紅海商船，但不要求他們停止攻擊以色列；

5月12日，在特朗普準備出訪中東之際，加沙的哈馬斯釋放了最後一位有美國籍的生還人質，其中談判由美國直接同哈馬斯進行，完全繞過了以色列，美國駐以大使更明顯美國的行動不必事先知會以色列－－而且，在以色列內閣批准了以軍佔領加沙的計劃之後，特朗普依然公開要求加沙停火。

特朗普15日同沙拉的見面，更明顯是摑了內塔尼亞胡一巴。

5月15日，特朗普、沙特王儲穆罕默德與敘利亞總統沙拉在沙特會面。（Reuters）

沙拉去年12月趕走了敘利亞阿薩德政府之後，以色列以安全為由越境進入敘利亞南部，實際上就是用軍隊建立緩衝區，防止曾經是伊斯蘭主義恐怖份子的沙拉會做出對以色列不利的行動，又利用敘利亞內部的族群矛盾，將以色列包裝成南部德魯茲（Druze）族的保護者，不時空襲敘利亞境內目標，5月2日更故意攻擊大馬士革總統府附近目標示警。

其實，沙拉如今已以宗教、族群融和的國家團結思想為施政主軸，對國內實施包容政策、壓制極端主義者，甚至邀請歷史上被打壓的敘利亞猶太人回國，上周更到了巴黎同總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面，希望能爭取西方解除制裁，幫助重建。在這樣的背景之下，以色列處處針對沙拉政府只是出於意識形態的堅持。

這一次，特朗普不只見了沙拉，更應沙特的要求，宣布將會撤銷美國對於敘利亞的制裁，讓外國資金可以順利流入。這可算是摑在內塔尼亞胡臉上的第二巴。

美國總統特朗普到訪沙特阿拉伯，簽署總額高達6000億美元的戰略經濟夥伴協議。（Reuters）

特朗普如此背棄以色列，是非常「不共和黨」的行動。在此，特朗普並不是對敘利亞有什麼同情之心，也不是對加沙人民的苦難有什麼切身之感。從特朗普的角度看來，中東最好的發展就是大家都達成和平，一同賺錢。但以色列對於周邊國家的壓制、堅持要繼續加沙戰爭，如今卻變成了區內和平、互相關係正常化、大家發展經濟的最大阻力。

當然，在中東賺錢的重要性及不上確保自己在美國的政治權力。親以色列的資本在美國政治當然有很大影響力，但特朗普如今已是第二屆任期，並沒有選舉壓力，而且2024年大選以來，他的金主群體大大擴張，親以資本再不是特朗普所要依靠的。國內政治權力穩握在手，特朗普當然就將目光轉往從其他地方拿取利益的議程上。在此，支持以色列並不是必要的。

只講「賺錢」的外交可算是貫穿了特朗普的對外政策：

- 為何要吞併加拿大？加拿大加入美國確實可以為雙方帶來經濟利益，在特朗普眼中，獨立國家的地位並不及金錢重要。格陵蘭也是同理。

圖為2025年5月6日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）到訪美國白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

- 為何要俄烏停火？烏克蘭能夠保持領土完整、是否有加入北約的自由，對特朗普而言毫不重要。從他的角度來看，大家達成和平，好好開發烏克蘭的天然資源不是大家賺錢的良機嗎？

- 為何對中國加了145％關稅剛剛超過一個月就收回？特朗普發現壓服不了中國，為何要為了「面子」而讓美國人因為關稅付上沉重金錢代價？

- 為何曾經不願插手印巴軍事衝突的特朗普，突然會插入叫停戰火？巴基斯坦當時起了動用核威攝的念頭，特朗普看到戰爭升級風險外溢，對美國的利益也可能有影響，因此就馬上行動了。

類似的例子，多不勝數。

如果特朗普2.0最後真的讓人跌破眼鏡，能夠站上諾貝爾和平獎的頒獎台的話，這可算是拜「商人不打仗」的特朗普式和平主義所賜。