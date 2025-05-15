卡塔爾首相稱向特朗普提供客機非私人禮物　屬政府間交易

卡塔爾據報擬向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）贈送一架波音747-8型飛機作為總統專機，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）5月14日接受美媒採訪時表示，該飛機不是送給特朗普的私人禮物，「這是一次政府間的交易。和個人無關，不管是對美國還是卡塔爾來說。是國防部和國防部之間的事。」他不認為當中存在爭議。



針對卡塔爾試圖滲透美國的指控，穆罕默德駁斥道：「我們為什麼要花錢在美國獲得影響力？看看過去10年美卡關係就知道了。卡塔爾總是在美國需要的時候出現，無論是在反恐戰爭中，還是在阿富汗撤軍，亦或是在世界各地釋放人質。」

2025年2月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國佛羅里達州西棕櫚灘參觀由卡塔爾擁有的波音747-8飛機，而總統車隊則停在飛機旁。（Reuters）

但他亦指出，若該提議是不合法，將會就此作罷。如果美國需要任何東西並且是合法的，卡塔爾就會提供幫助，但不是為了尋求任何回報。

卡塔爾計劃送贈的飛機，據報價值高達4億美元（約31億港元），特朗普早前表示，不接受免費飛機是「笨蛋」。他又指，在其卸任後會將飛機捐給他的總統圖書館，不會作私人用途。