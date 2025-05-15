美國6月閱兵儀式撞期特朗普生日惹議　估計花費高達4500萬美元

美國特朗普政府將於6月14日於首都華盛頓舉行閱兵儀式，以紀念美國陸軍成立250周年，當天適逢特朗普（Donald Trump，又譯川普）的79歲生日。路透社周三引述美國官員表示，閱兵儀式將耗資高達4500萬美元（約3.5億港元），包括計劃讓25輛M1坦克駛過華盛頓特區。外界有聲音質疑，閱兵變成他的生日慶祝活動，還有人批評這場閱兵是為了展示特朗普「獨裁權力」和浪費預算。



特朗普將透過閱兵向退伍軍人、現役軍人及軍事歷史致敬。陸軍發言人哈根（Heather Hagan）表示，閱兵儀式正在籌備中，預計約6500名士兵、150輛軍車和50架飛機參與。

據知，特朗普於2017年到巴黎見識過法國國慶閱兵後，一直念念不忘，故在他首次入主白宮時已曾推動閱兵，惟因涉款高昂，當時估算開支逾1.13億美元（約8.8億港元），還有坦克等重型軍車可能嚴重損壞華盛頓特區的道路而擱置；而今次閱兵則有機會限制坦克在特定區域道路行駛。

2022年9月5日，波蘭凱爾采（Kielce）第30屆國際國防工業展覽，展廳外的美國M1「艾布拉姆斯」。（Reuters）

今次活動安排的時間，加上白宮的積極參與，被外界質疑特朗普只是藉陸軍成立周年為藉口，舉行他一直希望實現的大閱兵。

費用高昂的閱兵計劃已引起部份美國人的不滿，尤其在特朗普大力削減聯邦支出之際，包括軍人多種福利都受到影響。華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）也對此表示擔憂：「在我們的街道上使用軍用坦克並非好事，假如真的要用，那應該同時撥出數百萬美元來修路。」

2025年4月19日，紐約民眾示威抗議特朗普，要求美國政府保護移民、保護地球（Protect Migrants, Protect the Planet），有示威者舉起特朗普的圖像（Reuters）

美國國家公園管理局表示，已經收到的示威申請，顯示反對者計劃動員全國各地數千人抗議特朗普借閱兵「耀武揚威」，尤其在政府大幅縮減規模的背景下，為這種活動花費如此多的資金會發出不好的信號。白宮最新回應表示，任何批評均「為時過早」。