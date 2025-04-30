越南胡志明市舉行閱兵巡遊　慶祝越戰結束50周年

越南胡志明市4月30日舉行閱兵儀式，慶祝越戰結束50周年。該紀念日是慶祝1975年4月30日北越共產黨邁出統一的第一步，攻佔美國支持的南越首都西貢。為了紀念越共領導人，西貢隨後改名為胡志明市。



周三，胡志明市街道上有巡遊表演，亦有戰鬥機和直升機進行空中表演，大批民眾在場欣賞。據報，多達13,000 人沿着胡志明市黎筍街遊行，包括退伍軍人、士兵和普通民眾，這是通往獨立宮的主要通道。

越共中央總書記蘇林指：「這是信仰的勝利，也是正義戰勝暴政的勝利。」他表示這場勝利是光榮的里程碑，結束了長達30年的獨立鬥爭，讚揚蘇聯及中國等當時參與越戰的國家，又希望建立和平的未來，讓子孫後代擁有一個更美好的世界。

2025年4月30日，越南胡志明市，人們參加越戰勝利50週年紀念遊行。（Reuters）

中國、老撾、柬埔寨三國派出儀仗隊，解放軍在閱兵中亮相。中國國防部早前指，參與閱兵旨在傳遞兩國兩軍深厚友誼與互信。

半個世紀前，北越共產主義的坦克衝破了總統府的大門，擊敗了美國支持的南越軍隊，為美國的名聲和軍事威望帶來了沉重的打擊。