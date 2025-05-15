菲律賓與德國簽署防務協議　加強應對南海衝突

正在訪問德國的菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro），5月14日在柏林與德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）簽署一項防務協議，雙方同意加強在網路安全、武器與聯合國維和行動方面的合作。路透社分析，馬尼拉近年推動與國際的防務合作，旨在加強應對南海的衝突。



皮斯托里烏斯表示，去年訪問菲律賓馬尼拉期間，即與德奧多羅同意制定一個框架，以推進兩國雙邊防衛夥伴關係。

菲律賓國防部指，周三簽署的協議是以1974年「菲國軍人在德受訓行政相關協議」為基礎，把兩國國防與軍事部門的合作擴大到網路安全、國防裝備與後勤，以及聯合國維和行動等領域。

雙方還將在簽署協議後召開國防人員會議，以確立協議中雙方在明年開展的合作活動。

2025年5月14日，德國柏林，圖為菲律賓防長德奧多羅（Gilberto Teodoro）與德國防長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）簽署協議。（菲律賓國防部）

菲律賓在國防軍事上歷來與美國合作，是美國的傳統盟友，今次則與德國新達成防務合作，而菲律賓還在上月與新西蘭有簽署協議加強軍事合作，報道還預料菲律賓將快與加拿大簽署相似協議。

雖然新聞稿未有點名任何國家，惟菲律賓與中國過去一直存在南海主權爭議，緊張關係近年來迅速升溫，菲方多次指控中方對菲進行船艦衝撞、噴射高壓水柱等危險行為。