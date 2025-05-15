指控TP-Link危害美國安全　17共和黨議員聯署要求封殺

美國17名共和黨議員周三（5月14日）聯署商務部，以涉嫌危害美國的國家安全為由，要求禁止Wi-Fi路由器製造商TP-Link（TP-Link Systems Inc.）在美國繼續銷售產品。TP-Link最早在1996年於中國深圳創立，之後到美國，不過在美國的業務於2024年完成分拆，是一家總部位於加州的「華產美企」。



彭博社報道，這封信件由阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）帶頭起草，指控TP-Link與中國政府關係密切，對美國構成「明確且迫在眉睫的威脅」，還引述媒體披露，稱有中國特工使用TP-Link設備攻擊美國網絡，強調北京可用這設備滲透美國通訊系統。

報道引述調查數據指，TP-Link目前在美國Wi-Fi系統及家庭和小型辦公路由器零售市場的佔有率約為60%，顯著高於2019年初的約10%。不過TP-Link周三則反駁該數據失實，認為數據高估了公司的市場份額，否認信件指控，並強調不受任何外國政府，尤其是北京的控制，營運「完全獨立」。

圖為一個TP-Link旗下AXE75型號的路由器。（Getty）

這封信件還提到，美國司法部正着手調查TP-Link涉嫌操控定價的行為。彭博社此前報道，美國商務部正評估TP-Link與中國之間的關係是否對美國國家安全構成「不可接受」的威脅。