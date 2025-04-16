特朗普簽令對關鍵礦產展國安風險調查　或加徵新關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月15日簽署一項行政命令，啟動對美國關鍵進口礦產的國家安全風險調查，認為美國過度依賴中國和其他國家提供礦產加工產品。若果相關進口被認定威脅國安，特朗普政府將決定加徵關稅。



路透社報道，特朗普指示商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）根據1962年《貿易擴展法》第232條啟動國家安全調查。根據該命令，美國將研究所有關鍵礦產（包括鈷、鎳和17種稀土元素等）的市場動態，以確定是否徵收關稅。

特朗普在命令中表示：「美國對進口的依賴以及我們供應鏈的脆弱性，增加了國家安全、國防準備、價格穩定、經濟繁榮和復原力面臨的風險。」

盧特尼克需要在270天內提交最終調查結果，如果國務卿魯比奧（Marco Rubio）認定相關進口威脅國家安全，而特朗普決定徵收關稅，有關關稅將取代原有的對等關稅。

美國稀土資源缺乏，工業生產嚴重依賴從中國進口的稀土。圖為美國唯一的稀土礦，位於美國加州的芒廷帕斯稀土礦。（Getty Images）

目前，美國開採加工的鋰資源量很少，且國內只有一座鎳礦，沒有鎳冶煉廠，也沒有鈷礦或精煉廠。儘管美國擁有多座銅礦，但僅有兩家銅冶煉廠，並依賴其他國家來處理這種關鍵的紅色金屬。

本月早些時候，中國對稀土出口實施限制，以回應特朗普近期實施的關稅。美國現時僅有一座稀土礦，其加工供應大部分來自中國。